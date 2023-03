Cận cảnh du thuyền hiện đại bậc nhất thế giới vừa đến Việt Nam

Mới đây, du thuyền Spectrum of the Seas chở gần 3.800 khách quốc tế cập cảng Bà Rịa - Vũng Tàu trong hành trình Đông Nam Á. Ảnh: Tiền phong Đây là siêu du thuyền hiện đại bậc nhất thế giới thuộc dòng Quantum của tập đoàn Royal Caribbean International (RCI), được đóng tại Meyer Werft ở Papenburg, Đức. Ảnh: Holiday Tours & Travel Theo đại diện RCI, con tàu được hạ thủy tháng 4/2019 và hiện là du tàu du lịch lớn nhất đang vận hành ở châu Á với 16 tầng. Ảnh: Royalcaribbeanincentives Bên trong du thuyền gồm hơn 2.000 phòng, có thể phục vụ tối đa hơn 5.600 khách. Ảnh: Royalcaribbeanincentives Trên con tàu có nhiều hu vực giải trí như nhà hàng, rạp hát, quầy bar, casino, bể bơi. Ảnh: Royalcaribbeanincentives Lối đi chính giữa tàu tập trung nhiều thương hiệu, cửa hàng giống một trung tâm thương mại. Ảnh: Royalcaribbeanincentives Trên tàu có 3 hồ bơi, 3 bể sục. Ảnh: Royalcaribbeanincentives Du khách thậm chí có thể lướt ván trên tàu. Ảnh: Royalcaribbeanincentives Phòng tập gym hiện đại dành riêng cho du khách. Ảnh: Royalcaribbeanincentives Có khoảng 20 nhà hàng phục vụ du khách trên tàu. Ảnh: Royalcaribbeanincentives Khu vực giải trí dành cho trẻ em. Ảnh: RoyalcaribbeanincentivesSiêu du thuyền Spectrum of the Seas từng đến Việt Nam tháng 5/2019. Tàu dài 347 m, rộng gần 50 m, với chi phí 940 triệu USD. Ảnh: Royalcaribbeanincentives Video: Thú chơi du thuyền của đại gia Việt.

