Tiết lộ lý do khiến cua hoàng đế cực kỳ đắt đỏ

Cua hoàng đế hay còn gọi cua Alaska được biết đến với giá trị kinh tế cao, chất lượng thịt xếp vào hàng thượng hạng. Tại Việt Nam, cua hoàng đế có giá khoảng hơn 2 triệu đồng/kg. Ảnh: Daohaisan Một trong những lý do khiến cua hoàng đế Alaska luôn đắt đỏ là công việc đánh bắt vô cùng nguy hiểm. Cua hoàng đế sống ở vùng nước lạnh, xa xôi. Vì vậy, việc tiếp cận khu vực này không hề đơn giản. Ảnh:

Alaskan King Crab Những đợt sóng lạnh như băng đập vào boong tàu đánh cá có thể khiến người câu trên tàu thường ướt sũng đến tận xương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh: Themostexpensive Cua hoàng đế Alaska thường sống ở độ sâu khoảng 180 mét dưới bề mặt đại dương. Tiếp cận khu vực này đòi hỏi thiết bị đánh cá tiên tiến. Nếu thiết bị này bị hỏng, thuyền viên có thể không bắt được bất kỳ con cua nào trong mùa. Điều này làm tăng giá cua hoàng đế. Ảnh:

National Fisherman Một yếu tố khác khiến cua hoàng đế luôn đắt đỏ là chúng được đánh bắt hoàn toàn trong tự nhiên. Những sinh vật này sống trong môi trường đại dương sâu thẳm và có thể mất hàng thập kỷ để đạt được kích thước như lúc thu hoạch. Ảnh: Themostexpensive Hơn nữa, cua hoàng đế chỉ có thể đánh bắt vào mùa thu và đầu mùa đông. Tháng 1 và tháng 2 là vụ thu hoạch cua hoàng đế ở mức cao nhất và tươi ngon nhất. Ảnh: Getty Sau thời điểm này, nguồn cung bắt đầu cạn kiệt. Do đó, giá cua Alaska có xu hướng đạt mức cao nhất trong mùa hè, thường tăng 60%. Ảnh: Getty Vận chuyển hải sản tươi sống thực sự khó khăn. Cua hoàng đế cần một bể nước mặn lạnh để sống. Chúng cũng có chế độ ăn kiêng cao, vì con trưởng thành chủ yếu ăn thịt. Ảnh: Getty Giữ cho bể của cua hoàng đế luôn lạnh và sạch sẽ trong quá trình vận chuyển đòi hỏi nhiều kế hoạch, thiết bị làm lạnh và sự chăm sóc đặc biệt. Những yêu cầu này làm tăng đáng kể giá cua hoàng đế tươi sống, đặc biệt là trong mùa thấp điểm. Ảnh: Getty Nhiều loại thực phẩm đắt nhất thế giới có giá cao ngất ngưởng bởi hương vị ngon. Và cua hoàng đế cũng không ngoại lệ. Loại cua này chứa đầy thịt mềm, tan chảy trong miệng. Do đó, những chiếc chân cua cua hoàng đế thường được so sánh với thịt tôm hùm chất lượng cao nhất. Ảnh: Getty Các quốc gia có sản lượng cua Alaska cao như Mỹ, Nauy và Canada có quy định chặt chẽ trong việc khai thác khiến nhu cầu về loại cua này luôn vượt xa nguồn cung, dẫn đến giá cao hơn. Ảnh: Getty Video: Tôm hùm giá rẻ chỉ 150 ngàn 1 con và sự thật là... Nguồn: VTV24

