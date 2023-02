Chứng khoán ngày 22/2: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị theo dõi NVL



CTC K Bản Việt (VCSC) : Ngày 17/2, NVL công bố Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau:

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện tái cấu trúc công ty, bao gồm việc thương lượng và triển khai phát hành mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi cũng như các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm hoán đổi cổ phiếu, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản).

Ủy quyền cho HĐQT đàm phán, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến việc huy động vốn và/hoặc cơ cấu lại nguồn vốn huy động.

Ủy quyền cho HĐQT thương lượng và thực hiện các giao dịch mua bán tài sản (bao gồm cả mua bán các khoản đầu tư vào các công ty) và hoán đổi tài sản (bao gồm cả hoán đổi nợ và hàng hóa).

Phê duyệt bảo lãnh thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết có khoản phải trả.

Thông qua kế hoạch phát hành ESOP năm 2023. Ngày chốt danh sách cổ đông là 1/3 và thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là từ 10/3 đến 21/3. Công ty chưa công bố quy mô giao dịch (tính theo % tổng tài sản) mà công ty xin ủy quyền cổ đông chấp thuận để thực hiện.

Theo điều lệ hiện hành của NVL, HĐQT được phép quyết định các giao dịch mua/bán tài sản hoặc các hợp đồng khác có giá trị dưới 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã tổ chức cuộc họp vào thứ Hai để rà soát 7 dự án tại TP.HCM bị chậm tiến độ kéo dài do trở ngại pháp lý, 2 dự án trong số đó là dự án của NVL — Water Bay (TP. Thủ Đức) và Grand Manhattan (Quận 1). VCSC lưu ý rằng NVL đã yêu cầu cơ quan chức năng gỡ khó đối với pháp lý các dự án này vào năm 2020, nhưng không có tiến triển đáng kể nào kể từ đó.

Theo dõi cổ phiếu nào phiên 22/2?

Khuyến nghị mua MBB với giá mục tiêu 27.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Điều chỉnh giảm 1,1% giá mục tiêu xuống còn 27.000 đồng/cổ phiếu nhưng duy trì khuyến nghị MUA cho Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB).

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do chúng tôi nâng dự phóng chi phí vốn chủ sở hữu từ 15,6% lên 15,75% do chúng tôi nâng hệ số beta, ảnh hưởng đến mức tăng 3,5% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027.

VCSC nâng dự báo thu nhập ròng năm 2023 thêm 1,7% lên 20,0 nghìn tỷ đồng (+9,9% YoY) so với dự báo trước đây, chủ yếu do dự báo thu nhập từ lãi (NII) tăng 6,3%, được dẫn dắt bởi dự phóng tăng trưởng tín dụng cao hơn đạt 22,3% so với dự báo trước đây là 20,9%.

MBB hiện giao dịch với P/B dự báo năm 2023 là 0,85 lần – thấp hơn 16% so với mức trung vị của một số ngân hàng khác, với ROE dự phóng năm 2023 là 21,1% so với trung vị các ngân hàng khác là 19,7%.

Rủi ro: Chi phí tín dụng cao hơn dự kiến do những thách thức hiện tại trong thị trường BĐS và trái phiếu doanh nghiệp; tỷ lệ CASA thấp hơn dự kiến; việc hỗ trợ các tổ tức tín dụng yếu kém (DCI) có thể ảnh hưởng đến đà tăng trưởng của ngân hàng.

Khuyến nghị mua PC1 với giá mục tiêu 30.100 đồng/cp

CTC K Bản Việt (VCSC) : Nâng giá mục tiêu thêm 14% lên 30.100 đồng/cổ phiếu nhưng điều chỉnh hạ khuyến nghị từ MUA xuống KHẢ QUAN cho CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) do giá cổ phiếu của công ty đã tăng khoảng 60% trong 3 tháng qua. VCSC điều chỉnh tăng giá mục tiêu do nâng dự báo tổng LNST giai đoạn 2023-2027 thêm 9%.

Dự báo LNST cao hơn là do VCSC nâng dự phóng LNST của mảng xây lắp điện và LNST kết hợp từ KCN Nomura (PC1 nắm giữ 70% cổ phần).

VCSC dự báo LNST năm 2023 đạt 706 tỷ đồng (+57% YoY), được hỗ trợ bởi đóng góp từ (1) đà tăng trưởng lợi nhuận của mảng xây lắp điện, (2) đóng góp từ KCN Nomura vừa hợp nhất; (3) doanh số bán đất KCN Yên Phong của Western Pacific (PC1 nắm giữ 30% cổ phần), (4) doanh số bán niken của PC1, và (5) lỗ tỷ giá thấp hơn so với cùng kỳ.

PC1 hiện có định giá hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2023 là 11,1 lần và PEG là 0,3 dựa trên tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS dự phóng là 26% trong giai đoạn 2022-2027.

Yếu tố hỗ trợ: Lợi nhuận từ dự án mỏ niken và các KCN cao hơn dự kiến. Rủi ro: Tiến độ xây dựng các nhà máy điện gió chậm hơn dự kiến; chi phí tài chính cao hơn dự kiến.