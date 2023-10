Chứng khoán ngày 2/10: CTR, GEX và VTP được khuyến nghị mua

VTP (Khuyến nghị Mua) Biên lợi nhuận cải thiện

Chứng khoán KB Việt Nam : 2Q2023, VTP ghi nhận doanh thu thuần 4,938 tỷ VND (-10% yoy). Trong đó, doanh thu hoạt động cốt lõi – doanh thu dịch vụ ghi nhận 2,456 tỷ VND (+4% yoy), mảng bán hàng tuy chiếm tỷ trọng doanh thu cao (50.3%) đạt 2,482 tỷ VND nhưng biên lợi nhuận chỉ ở mức dưới 0.5%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, VTP đã hoàn thành 53% doanh thu và 46% lợi nhuận kế hoạch đề ra cho 2023.

Theo báo cáo vừa được Allied Market Research công bố, thị trường dịch vụ chuyển phát Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 24.1%/năm giai đoạn từ nay đến 2030. Với vị thế là một trong các doanh nghiệp đầu ngành, VTP dự kiến sẽ hưởng lợi đáng kể từ sự tăng trưởng nhanh của của ngành.

Giữa cuộc chiến về giá đang ngày càng gay gắt khi các công ty liên tục hạ giá dịch vụ xuống thấp hơn, VTP thực hiện chiến lược chú trọng tập trung vào tối ưu hóa chi phí trên mỗi đơn hàng để cải thiện biên lợi nhuận mảng chuyển phát, kì vọng đạt mức 8 đến 9% trong năm nay.

Viettel Post đặt kế hoạch tăng thị phần mảng chuyển phát từ 18% lến 21% trong năm nay thông qua nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng nhân viên, ứng dụng công nghệ cao và đầu tư cơ sở hạ tầng để giảm tối đa thời gian toàn trình của bưu gửi cũng như giảm tối đa tỷ lệ hư hỏng.

Dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu VTP, giá mục tiêu 57,200 VND/cổ phiếu, tương đương với mức lợi nhuận 23% so với giá đóng cửa ngày 28/09/2023.

CTR (Khuyến nghị Tăng tỷ trọng): Kỳ vọng hưởng lợi dài hạn nhờ triển khai mạng 5G

Chứng khoán Agribank: CTCP Công trình Viettel (CTR) là công ty con của Tập đoàn Viettel, hoạt động trong 5 lĩnh vực: Xây dựng (hạ tầng viễn thông, dân dụng); Vận hành khai thác viễn thông và dân dụng, Giải pháp tích hợp; Hạ tầng viễn thông cho thuê (“TowerCo”) và Dịch vụ kỹ thuật. CTR được kỳ vọng hưởng lợi trong bối cảnh chuyển đổi số tăng mạnh và việc bắt đầu triển khai mạng 5G tại Việt Nam. Do đó, Agriseco Research khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG cổ phiếu với các luận điểm sau:

KQKD 8T/2023 tiếp tục duy trì 2 chữ số: Trong tháng 8, CTR đã đạt mức lợi nhuận cao nhất kể từ tháng 10/2022 với gần 59 tỷ đồng, tăng 7% svck. Lũy kế 8 tháng đầu năm, KQKD duy trì tăng trưởng cao khi doanh thu và LNST đều có mức tăng 20% yoy. Hầu hết các mảng kinh doanh ghi nhận KQKD tích cực, trong đó doanh thu mảng TowerCo tăng trưởng cao hơn 40% yoy.

Mảng TowerCo kỳ vọng giúp cải thiện biên lợi nhuận: Doanh thu ghi nhận tăng trưởng cao hơn 40% yoy nhờ số lượng trạm BTS mới gia tăng. Doanh thu dự báo tăng trưởng 20 -30% yoy năm 2023 nhờ số lượng trạm thuê tăng và tỷ lệ dùng chung tăng từ 1.03 lên 1.04. Qua đó, biên lợi nhuận của CTR có thể được cải thiện. CTR đã trở thành công ty TowerCo lớn nhất cả nước, vượt OCK Towerco với việc sở hữu 5.385 trạm, tăng 1.099 trạm so với đầu năm, tuy nhiên kế hoạch xây dựng 2.000 - 2.500 trạm/năm khó thực hiện được.

Tiến độ các hợp đồng ký mới tại các lĩnh vực Xây dựng tốt: Mảng xây dựng có KQKD ấn tượng khi DT đạt 1.946 tỷ VND (+22% yoy). CTR đã ký 1.886 tỷ đồng doanh thu từ xây dựng mảng B2C và B2B, vượt mức kế hoạch đề ra. Dự kiến mảng xây dựng doanh thu tăng trên 25% yoy trong năm 2023 nhờ các hợp đồng ký mới dự án xây dựng dân dụng tại Myanmar, các dự án nghỉ dưỡng tại Hòa Bình, Quảng Nam, đồi trạm biên phòng (36 tỉnh), nhà xưởng DRC (Đà Nẵng); xây dựng các trường học ở Hà Nam, Tuyên Quang, Vũng Tàu.

Mở rộng 5G sẽ là động lực tăng trưởng chính trong dài hạn: Mảng Xây dựng viễn thông và Hạ tầng cho thuê kỳ vọng hưởng lợi nhờ nhu cầu thuê hạ tầng viễn thông và sử dụng Internet tăng khi Chính phủ đẩy mạnh triển khai mạng 5G. Tình hình triển khai 5G đang có các tín hiệu tích cực khi Bộ TTTT dự kiến sẽ cấp tần số thương mại 5G cuối năm 2023, dừng cấp sóng 2G từ tháng 12/2023 và các DN đủ điều kiện sẽ được triển khai thương mại chính thức trong năm 2024. Nếu mạng 5G được triển khai vào cuối năm nay thì đây sẽ là động lực đóng góp giúp cải thiện KQKD của CTR trong dài hạn.

CTCP Công trình Viettel (CTR) kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra cả năm 2023 với đà tăng trưởng trên 20% trong 8 tháng đầu năm nhờ câu chuyện chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và CTR khả năng được hưởng lợi khi Việt Nam bắt đầu triển khai phát triển mạng 5G vào cuối năm nay. Với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm hơn 20% CAGR trong hơn 10 năm qua về lợi nhuận sau thuế, CTR là một cổ phiếu phù hợp đầu tư trong trung và dài hạn. CTR đang có mức định giá hấp dẫn khi P/Ef 2023 15,2x, thấp hơn trung bình 3 năm gần nhất. Do đó, Agriseco Research khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG cổ phiếu CTR với giá mục tiêu là 90.000 đ/cp (Upside 17% từ thị giá hiện tại) trong 1 năm tới.

GEX: Vị thế tốt để nắm bắt đà tăng trưởng tiêu thụ điện và các KCN

Chứng khoán Vietcap: Chúng tôi công bố báo cáo lần đầu về CTCP Tập đoàn GELEX (GEX) với khuyến nghị MUA và giá mục tiêu là 24.600 đồng/CP. GEX có thành tích tăng trưởng mạnh thông qua M&A. Công ty đã tái cơ cấu các công ty thống trị trong ngành thiết bị điện của Việt Nam thành công ty con mà GEX sở hữu 80% cổ phần (UPCoM: GEE) và hợp nhất Viglacera (HSX: VGC) – chủ đầu tư khu công nghiệp (KCN) lớn thứ hai ở miền Bắc.

Chúng tôi dự báo mức tăng trưởng tiêu thụ điện đạt 9% mỗi năm và tăng gấp đôi/gấp ba công suất điện quốc gia/năng lượng tái tạo vào năm 2030, thúc đẩy nhu cầu về thiết bị điện. Sự phục hồi theo chu kỳ của bất động sản và tăng trưởng cơ cấu dân số đô thị ở Việt Nam sẽ thúc đẩy nhu cầu về nhà ở, từ đó làm tăng nhu cầu về vật liệu xây dựng và dây cáp điện. Chúng tôi cũng kỳ vọng dòng vốn FDI sẽ tăng mạnh khi các nhà sản xuất toàn cầu dịch chuyển đến Việt Nam, điều này sẽ dẫn đến nhu cầu KCN cao hơn.

Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 sẽ tăng 14% đạt 420 tỷ đồng chủ yếu do khoản lỗ đầu tư từ công ty mẹ của GEX giảm. Trong năm 2024, chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS của GEX sẽ tăng 86% YoY do (1) LNST sau lợi ích CĐTS của GEE tăng 51% YoY do nhu cầu về thiết bị điện tăng và hiệu suất hoạt động cao hơn của các trang trại điện gió và (2) LNST sau lợi ích CĐTS của VGC tăng 35 % YoY nhờ doanh số vật liệu xây dựng phục hồi và thu nhập ổn định từ việc cho thuê bất động sản.

Chúng tôi dự báo GEX sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 đạt 47%, nhờ mức tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS 2 chữ số từ GEE/VGC, công suất cấp nước tăng gấp đôi, hiệu suất cao hơn của danh mục năng lượng tái tạo và đóng góp từ khách sạn Trần Nguyên Hãn mới ở Hà Nội.

GEX có định giá hấp dẫn với P/E năm 2024 đạt 22,9 lần với PEG tương ứng đạt 0,5. Theo quan điểm của chúng tôi, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận mạnh chứng minh cho mức P/E cao. Chúng tôi dự báo GEX sẽ trả cổ tức tiền mặt ở mức 1.000 đồng/năm.

Yếu tố hỗ trợ: lợi nhuận thoái vốn ước tính đạt 2,2 nghìn tỷ đồng cho 241 MW năng lượng tái tạo; đóng góp của TITAN Corp và 50.000 căn nhà ở xã hội.