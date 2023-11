Chứng khoán ngày 1/11: Soi báo cáo tài chính của VPB, VCB và MBB

VPB (Khuyến nghị Nắm giữ): Tín dụng yếu, chi phí dự phòng tăng mạnh kéo giảm lợi nhuận

Chứng khoán MBS: Thu nhập lãi thuần giảm 14.9% do biên lãi ròng (NIM) thu hẹp xuống mức 5% (Q3/2022: 7.4%, Q2/2023: 5.3%) mặc dù tín dụng tăng 27.2% svck. Thu nhập ngoài lãi cùng giảm 21.5% svck, kéo thu nhập hoạt động giảm 16.4% svck. Chi phí dự phòng giảm 8.7%, kéo LNST xuống mức 2,428 tỷ đồng (-30.9% svck).

Luỹ kế 9T2023, thu nhập hoạt động giảm 19.2% svck trong đó thu nhập ngoài lãi giảm 35.1% svck chủ yếu do năm 2022, VPB ghi nhận khoản thu bất thường hơn 5,700 tỷ đồng trong Q1/2022. Cuối tháng 9, tín dụng tăng 17.1% so với đầu năm, tăng nhẹ so với mức 26.7% cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí trích lập dự phòng tăng 17.7% kéo LNST giảm 58.6% xuống mức 6,530 tỷ đồng, đạt 51.5% so với dự báo năm 2023 của chúng tôi cũng như 32.7% kế hoạch của ngân hàng.

Chất lượng tài sản có sự cải thiện so với các quý trước

Tại thời điểm cuối Q3/2023, tỷ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 của VPB ở mức lần lượt 5.7% và 8.0%, cải thiện đáng kể so với Q1/2023: 6.2% và 8.2%, Q2/2023: 7.4% và 8.2%. Trong đó, nợ xấu của FE Credit ước tính ở mức 17.7% tại cuối Q3/2023, giảm đáng kể so với cuối Q1/2023: 22.6% và Q2/2023: 28.4%. Tỷ lệ bao nợ xấu (LLR) của ngân hàng đạt mức 42.7%, tăng nhẹ so với Q2/2023: 37.7%.

Chúng tôi điều chỉnh LNST 2023-24 của VPB giảm 22.6%-19.8% so với dự báo trước do KQKD 9T2023 chỉ đạt 66.2% so với dự báo. LNST của ngân hàng dự kiến giảm 25.2% trong năm 2023 và tăng mạnh 40.4% trong năm 2024. Chúng tôi hạ giá mục tiêu xuống mức 19,200 đồng do (i) điều chỉnh giảm lợi nhuận dự phóng 2023 - 24; (ii) điều chỉnh giảm P/B mục tiêu về mức 1.1x so với 1.2x theo báo cáo gần nhất. Chúng tôi duy trì khuyến nghị NẮM GIỮ đối với VPB.

Ngày 21/10/2023, VPB đã hoàn tất thương vụ phát hành riêng lẻ 15% vốn điều lệ cho SMBC với giá trị 35,900 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm tới. CAR của ngân hàng được nâng lên mức xấp xỉ 19% theo Moody’s, cao nhất toàn ngành.

VCB (Khuyến nghị Mua): Lợi nhuận tăng nhờ giảm dự phòng

Chứng khoán Yuanta: VCB công bố LNST của CĐCT mẹ (PATMI) trong Q3/2023 đạt 7,3 nghìn tỷ đồng (-2% QoQ / nhưng +20% YoY). Mức tăng YoY chủ yếu là do giảm trích lập dự phòng. PATMI 9T2023 đạt 23,7 nghìn tỷ đồng (+19% YoY), hoàn thành 66% dự báo của chúng tôi.

Tăng trưởng cho vay chỉ đạt 3,9% trong 9T2023, thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành là 6,9%, trong khi tăng trưởng huy động đạt +8,5%.

Thu nhập lãi ròng trong Q3/2023 đạt 12,6 nghìn tỷ đồng (-10% QoQ/-8% YoY). Chúng tôi ước tính tỷ lệ NIM tính trên bình quân tổng tài sản là 2,93% (-23 điểm cơ bản QoQ /-43 điểm cơ bản YoY).

Thu nhập từ phí ròng trong Q3/2023 giảm -45% QoQ /-19% YoY xuống còn 891 tỷ đồng. Thu nhập từ phí ròng trong 9T2023 giảm -12% YoY xuống 3,9 nghìn tỷ đồng. Số liệu chi tiết không được công bố, nhưng chúng tôi cho rằng sự sụt giảm phần lớn là do doanh thu từ banca giảm.

Thu nhập khác trong Q3/2023 đạt 521 tỷ đồng (+102% QoQ/+34% YoY). Chúng tôi cho rằng mức tăng này chủ yếu do thu từ xử lý nợ xấu.

Chi phí hoạt động Q3/2023 giảm -7% QoQ /-18% YoY xuống còn 5,2 nghìn tỷ đồng. VCB cắt giảm chi phí quản lý -29% QoQ /-46% YoY xuống còn 1,2 nghìn tỷ đồng trong Q3/2023. Chi phí hoạt động trong 9T2023 ở mức 16,2 nghìn tỷ đồng (-3% YoY) và chúng tôi ước tính tỷ lệ CIR điều chỉnh của VCB (không bao gồm thu nhập ròng khác) là 32% (-3 điểm phần trăm YoY).

Trích lập dự phòng là yếu tố thúc đẩy lợi nhuận chính trong Q3/2023. VCB giảm đáng kể trích lập dự phòng -41% QoQ /-46% YoY xuống còn 1,5 nghìn tỷ đồng trong Q3/2023. Dự phòng trong 9T2023 giảm -22% YoY xuống còn 6,1 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu trong Q3/2023 của VCB tăng lên 1,21% (+38 điểm cơ bản QoQ /+41 điểm cơ bản YoY) và tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) giảm xuống 270% (-116 điểm phần trăm QoQ /-132 điểm phần trăm YoY) trong Q3/2023.

Tín hiệu tích cực: Tỷ lệ CASA của VCB tăng lên 31,3% tại thời điểm cuối Q3/2023 (+1,3 điểm phần trăm QoQ/ nhưng -3,6 điểm phần trăm YoY).

MBB: Tối ưu hóa chi phí G&A và chi phí tín dụng hỗ trợ lợi nhuận

Chứng khoán Vietcap: Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2023 (9T 2023) với LNTT đạt 20,0 nghìn tỷ đồng (+10,0% YoY), hoàn thành 76% dự báo năm tài chính 2023 của chúng tôi và tương ứng LNTT quý 3/2023 đạt 7,3 nghìn tỷ đồng (+15,7% YoY; +17,0% QoQ). Nhìn chung, lợi nhuận của MBB phù hợp với dự báo cả năm của chúng tôi.

Tăng trưởng tín dụng hợp nhất 9T 2023 đạt 13,7% so với hạn mức tín dụng hiện tại là 24,5%. Tăng trưởng tín dụng đến từ (1) tăng trưởng cho vay đạt 16,4% và (2) dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của MBB giảm 13,2% so với quý 4/2022. Tính đến quý 3/2023, trái phiếu doanh nghiệp chiếm 7,1% tổng dư nợ tín dụng của MBB (so với 9,2% vào quý 4/2022).

Tăng trưởng tiền gửi 9T 2023 đạt 8,1%. Tỷ lệ CASA quý 3/2023 giảm 1,1 điểm % QoQ xuống 36,0%, vẫn là mức cao nhất trong danh mục theo dõi của chúng tôi.

NIM 9T 2023 đạt 5,31%, thấp hơn mức dự báo cả năm của chúng tôi là 5,55%. NIM quý 3/2023 đạt 5,03% (-1 điểm cơ bản QoQ & -74 điểm cơ bản YoY). Lợi suất tài sản sinh lãi (IEA) và chi phí vốn giảm lần lượt 40 điểm cơ bản QoQ và 41 điểm cơ bản QoQ trong quý 3/2023.

Thu nhập ngoài lãi (NOII) 9T 2023 đạt 6,0 nghìn tỷ đồng (-19,0% YoY), hoàn thành 75% dự báo cả năm của chúng tôi. NOII quý 3/2023 đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,7 % YoY và 8,4% QoQ.

Tỷ lệ chi phí (CIR) hợp nhất 9T 2023 tăng 2 điểm % YoY lên 31,0% so với dự báo cả năm của chúng tôi là 31,5%. Chi phí HĐKD (OPEX) 9T 2023 đã hoàn thành 70,0% dự báo cả năm của chúng tôi và thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi do chi phí nhân viên giảm 7,3% YoY.

Trong quý 3/2023, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất tăng 45 điểm cơ bản QoQ đạt 1,89% (so với dự báo cả năm của chúng tôi là 1,63%) trong khi tỷ lệ nợ nhóm 2 giảm 62 điểm cơ bản xuống 2,97% (so với dự báo cả năm của chúng tôi là 2,50%).