Chứng khoán ngày 10/10: DWG, TCB và DRC đều khả quan

DGW (Khuyến nghị Mua): Đi tìm ẩn số giải bài toán tăng trưởng

Chứng khoán KB Việt Nam : Kết thúc 2Q2023, DGW ghi nhận doanh thu thuần 4,596 tỷ đồng (-6.4% yoy), lợi nhuận sau thuế đạt 83 tỷ đồng (-39.4% yoy). Biên lợi nhuận gộp tăng 2 điểm phần trăm lên 8.55%. Chi phí bán hàng tăng mạnh do công ty hỗ trợ các nhà bán lẻ trong các chiến dịch marketing, bán hàng. Chi phí lãi vay dù không đóng góp tỷ trọng lớn trong tổng chi phí nhưng cũng tăng mạnh do môi trường lãi suất cao nửa đầu năm.

Nhóm ngành hàng ICT sụt giảm mạnh nhất đã có dấu hiệu hồi phục khi thu hẹp đà giảm yoy so với quý 1, ngành hàng laptop tăng 19% yoy, ngành hàng điện thoại giảm 19% yoy. Ngành hàng thiết bị văn phòng giảm 17% yoy do các doanh nghiệp vẫn đang thắt chặt chi tiêu. Các ngành hàng mới như thiết bị gia dụng, FMCG đều có tăng trưởng vượt trội do mới xâm nhập thị trường.

Kể từ cuối năm 2022 đến nay, DGW liên tục ký kết hợp đồng với các nhãn hàng và ngành hàng mới, có thể kể đến các thương vụ với các hãng lớn như ABInbev, Westinghouse, Achison. Với mô hình MES hoàn thiện và kinh nghiệm phát triển thị trường lâu năm, kỳ vọng DGW sẽ hợp tác thành công với các nhãn hàng đem lại nguồn doanh thu mới nhằm giải quyết bài toán tăng trưởng.

Chúng tôi dự phóng doanh thu thuần năm 2023 của DGW đạt 19,643 tỷ đồng (-11% yoy), LNST đạt 440 tỷ đồng (-36% yoy). Kỳ vọng những sự phục hồi của nhóm ngành ICT và các ngành hàng mới sẽ giúp DGW hồi phục và tăng trưởng trong năm 2024. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA cổ phiếu DGW với giá mục tiêu 67,800 VND.

TCB (Khuyến nghị Khả quan): Đón chờ tương lai tươi sáng vào 2024

Chứng khoán VNDirect: NIM thu hẹp để hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn

Thu nhập lãi thuần (NII) Q2/23 giảm 19,2% svck do NIM giảm 1,6 điểm % svck. Chi phí vốn (CoF) của TCB chứng kiến mức tăng mạnh 3,0% điểm svck, cao hơn so với ngành (+2,3 điểm % svck) do lãi suất của Mỹ tăng cao. Trong khi đó, lợi suất tài sản (AY) chỉ tăng 1,2 điểm % svck do áp dụng chính sách hỗ trợ khách hàng. Do đó, NIM đã giảm xuống 3,9% trong Q2/23 (-1,6% điểm svck). Thu nhập ngoài lãi Q2/23 là 3.030 tỷ đồng (-6,5% svck, +9,3% sv quý trước) do vắng bóng khoản hoàn nhập một lần dự phòng trái phiếu trong Q2/22 (396 tỷ đồng). Nhìn chung, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của TCB đạt 9.325 tỷ đồng (-15,5% svck) trong Q2/23.

Tăng trích lập dự phòng để đối phó với rủi ro nợ xấu

Trong thời điểm khó khăn, TCB đã cố gắng tối ưu hóa chi phí hoạt động bằng cách giảm chi phí 12,7% svck trong Q2/23. Trong đó, số lượng nhân viên giảm xuống 11.742 vào cuối Q2/23 từ mức 12.014 vào cuối Q2/22. Kết quả là CIR của Q2/23 giảm xuống 30,8%, khiến xu hướng đi xuống tiếp tục kéo dài sau khi đạt mức cao nhất là 42,3% trong Q4/22. Ngoài ra, chất lượng tài sản trong Q2/23 suy giảm ở mức độ vừa phải với tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,1% (Q1/23: 0,8%; Q4/22: 0,9%), thấp hơn nhiều so với mức 2,1% của toàn ngành. Trong Q2/23, mặc dù chi phí dự phòng tăng mạnh (+93,4% svck; +51,0% sv quý trước), bộ đệm dự phòng có dấu hiệu suy yếu khi LLR giảm xuống 115,6% từ mức 133,8% trong Q1/23 do nợ xấu tăng mạnh (+27,0% sv quý trước). Nhìn chung, LN ròng của TCB giảm mạnh 23,2% svck xuống còn 4.455 tỷ đồng trong Q2/23.

Vẫn còn nhiều thách thức chờ đợi trong nửa cuối 2023

Chúng tôi kỳ vọng LN ròng của TCB trong nửa cuối 2023 sẽ đạt ~9.400 tỷ đồng (+6,4% svck) do (1) tín dụng tăng 14,1% so với đầu năm trong năm 2023 nhờ môi trường lãi suất thấp; và (2) NIM đi ngang so với nửa đầu năm do các tác động trái chiều của môi trường lãi suất thấp trong nước trong khi Fed vẫn thắt chặt chính sách tiền tệ. Trong năm 2023, chúng tôi kỳ vọng TCB có thể đạt LN ròng ~18.400 tỷ đồng (-8,8% svck) nhờ kỳ vọng NIM và tăng trưởng tín dụng lần lượt là 3,9% và 14,1% so với đầu năm. Trong năm 2024, LN ròng sẽ tăng vọt lên ~28.500 tỷ đồng (+55,1% svck) nhờ NIM tăng lên 5,8% do lãi suất hồi tố từ chính sách hỗ trợ.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn 43.400 đồng

Chúng tôi điều chỉnh chi phí vốn cổ phần từ 15,4% xuống 15,0% do hệ số beta, lãi suất phi rủi ro và phần bù rủi ro vốn cổ phần thấp hơn do chênh lệch CDS của Việt Nam bị thu hẹp. Ngoài ra, chúng tôi đã thay đổi EPS 2023/24 lần lượt -16,4%/+12,2% do NIM điều chỉnh lần lượt là -1,0 điểm % và +0,8 điểm % so với dự báo trước đó. Như vậy, giá mục tiêu của chúng tôi đã tăng lên 43.400 đồng, tăng 3,6% so với mục tiêu trước đó của chúng tôi. Rủi ro tăng giá bao gồm thị trường bất động sản phục hồi sớm hơn. Rủi ro giảm giá bao gồm (1) tăng trưởng cho vay yếu hơn dự kiến; (2) dự phòng nợ xấu cao hơn dự kiến; (3) tỷ giá và lãi suất USD cao hơn dự kiến; và (4) chậm thu hồi thu nhập lãi theo gói hỗ trợ khách hàng của ngân hàng.

DRC (Khuyến nghị Mua): Nhiều tiềm năng tăng trưởng dài hạn

Chứng khoán SBS: Doanh nghiệp luôn chú trọng nâng cấp dây chuyền sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm

Trong những năm gần đây DN đã không ngừng đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất được để tạo sự đồng bộ với nhiều máy móc hiện đại, nổi bật là: Dây chuyền luyện kín công suất 270l nhập từ Ý, Hệ thống ép đùn mặt lốp nhập từ CHLB Đức, Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 giúp cho sản phẩm DRC có độ tin cậy cao. Săm lốp ô tô - xe máy DRC đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS. Lốp ô tô DRC đạt tiêu chuẩn an toàn DOT 119 của Mỹ..

Hiện, đây là niềm tự hào của ngành săm lốp ô tô cả nước. Khẳng định doanh nghiệp Việt Nam đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu hàng đầu trên thế giới.

Dự án mở rộng Nhà máy Sản xuất lốp xe tải Radial để nâng công suất lên khoảng 1 triệu lốp/năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Công ty, đồng thời là điều kiện hết sức cần thiết để duy trì tăng trưởng cho Công ty trong các năm tới đây.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 917 tỷ, gồm các hạng mục, công trình phụ trợ như: Nhà hỗn luyện kết cấu thép 3 tầng sàn ở các cao độ +8,100m; +15,300m; +21,900m; Trạm làm mát nước tuần hoàn; Nhà sản xuất lốp ô tô Radial với tổng diện tích hơn 109,632 m2. Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối quý 2 năm 2024

Cán cân cung cầu cao su đang nghiêng về thiếu hụt nguồn cung. Dự kiến nguồn cung cao su toàn cầu sẽ thiếu hụt trong những năm tiếp theo do khoảng cách cung cầu ngày càng lớn. Giá dầu thô tác động gián tiếp lên giá cao su tự nhiên thông qua giá cao su tổng hợp do dầu thô là nguyên liệu đầu vào sản xuất cao su tổng hợp.