Chứng khoán LPBank: Dùng 3.000 tỷ cho vay margin, mục tiêu tăng vốn 16 lần

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023 mới công bố, CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) dự kiến chào bán tối đa 363,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 1.000 : 14.552. Giá chào bán không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cp.

Thời gian dự kiến chào bán sau khi đại hội bất thường lần 2 năm 2023 thông qua và được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ Chứng khoán LPBank sẽ gấp hơn 15,5 lần, từ 250 tỷ đồng ở hiện tại lên 3.888 tỷ đồng.

Chứng khoán LPBank muốn tăng vốn khủng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán 3.638 tỷ đồng được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh. Thời gian dự kiến giải ngân năm 2024 – 2025.

Cụ thể, công ty dự kiến sử dụng 500 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư tự doanh; 200 tỷ đồng để mở rộng mạng lưới chi nhánh tại các tỉnh thành phố (như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An,...); 2.938 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các dịch vụ kinh doanh chứng khoán khác.

Một nội dung khác tại đại hội, nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, đa dạng các dịch vụ và tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, LPBS sẽ trình phương án cung cấp bổ sung các dịch vụ gồm dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán; dịch vụ cho vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán; dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Ngoài ra, LPBS cũng trình phương án bầu bổ sung thành viên mới thay thế hai thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) đã có đơn từ nhiệm.

Cụ thể, công ty đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Dương Công Vịnh và bà Nguyễn Thị Bích Hồng. Đồng thời bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT trong đó bầu thay thế 1 thành viên độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028; và bầu thêm 2 thành viên thay thế và bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 để nâng số lượng thành viên HĐQT từ 4 lên 5 thành viên.

Về kết quả kinh doanh, Chứng khoán LPBank ghi nhận doanh thu hoạt động quý 3 gần 25,5 tỷ đồng, giảm 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế gần 8,9 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế là 11,3 tỷ đồng so với khoản lỗ hơn 5 tỷ đồng của cùng kỳ.