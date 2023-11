Bí mật ít biết trong nhà máy in tiền đầu tiên ở Việt Nam

Ít ai biết, nhà máy in tiền đầu tiên của Việt Nam toạ lạc ở đồn điền Chi Nê, nay là xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Dân trí Hiện nay, nơi đây đã được đầu tư sửa sang lại, có nhiều hiện vật, kỷ vật được trưng bày cho du khách tham quan. Ảnh: Dangcongsan Nhà máy in tiền đầu tiên của Việt Nam đã vực dậy nền tài chính non yếu, và loại bỏ đồng tiền Đông Dương của thực dân Pháp. Ảnh: Dân trí Tại đây đã ra đời đồng bạc mệnh giá lớn nhất lúc bấy giờ là 100 đồng Việt Nam. Tờ tiền còn được gọi là tờ bạc "con trâu xanh" vì một mặt in ảnh Bác Hồ, mặt còn lại in hình con trâu màu xanh và hai người nông dân khỏe mạnh đang làm ruộng. Ảnh: Dangcongsan Khi mới ra đời, nhà máy in tiền còn thô sơ, máy móc chưa hiện đại nên việc in tiền rất khó khăn, phải qua nhiều công đoạn như: In lần lượt từng màu, số sê ri, sau đó mới cắt. Ảnh: Vietnam+ Ban đầu, những đồng tiền đầu tiên chưa được đẹp, chất lượng giấy in chưa tốt. Ảnh: Vietnam+ Dù vậy, nhân dân ta vẫn hồ hởi hưởng ứng, vì đây là tờ tiền đại diện cho nền độc lập, tự do, chủ quyền quốc gia và trên đồng tiền này có in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Dân trí Mô hình máy in tiền vẫn được giữ nguyên với những chi tiết máy thô sơ. Ảnh: Vietnam+ Máy có xuất xứ từ Nhật Bản với hệ thống điện chằng chịt bên trong. Ảnh: Vietnam+ Công nhân làm việc trong nhà máy in tiền Chi Nê chủ yếu từ 4 giờ chiều đến 3 giờ sáng hôm sau. Ảnh: BaongheanClip đối tượng cầm súng, roi điện cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

