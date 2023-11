3 đại gia Việt giàu kếch xù từng buôn đồng nát

Thời gian gần đây, những hình ảnh về tòa lâu đài Thoan Bình đồ sộ tọa lạc bên quốc lộ 7A thuộc xã Mỹ Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Ảnh; Dân Việt Chủ nhân của tòa lâu đài này là ông Nguyễn Vĩnh Thoan (SN 1978). Nhìn cơ ngơi này, ít ai biết rằng, vị đại gia từng trải qua rất nhiều khó khăn từ khi còn nhỏ. Ảnh: Dân Việt Theo Vietnamnet, năm 14 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình nên ông Thoan phải nghỉ học, rong ruổi mưu sinh, buôn bán đồng nát ở nhiều nơi như Hà Nội, Hà Tĩnh... hay ở các huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn (Nghệ An). Ảnh: Vietnamnet Năm 22 tuổi, ông Thoan bén duyên với cô gái cùng quê tên Phạm Thị Bình (SN 1980). Hai vợ chồng cùng vun vén hạnh phúc và tiếp tục mưu sinh với nghề buôn bán đồng nát. Ảnh: Dân Việt Năm 2004, vợ chồng ông Thoan mua lô đất ở bên quốc lộ 7, mở xưởng kinh doanh, thu mua sắt vụn, buôn bán phụ tùng ô tô các loại. Ảnh: Vietnamnet Cách đây vài năm, hình ảnh về toà lâu đài gà vàng ở Hà Nội trị giá khoảng 300 tỷ đồng cũng gây xôn xao dư luận. Ảnh: Vietnamnet Chủ tòa lâu đài là ông Nguyễn Quốc Thanh, sinh năm 1957, quê gốc ở Thanh Hóa. Ông Thanh là một doanh nhân trong ngành kinh doanh sắt thép và các loại vật liệu xây dựng. Ảnh: Internet Ít ai biết, vị đại gia xứ Thanh từng là một người buôn bán phế liệu tại Hà Nội. Sau gần 10 năm buôn phế liệu ở đất Hà Nội, ông đã để ra một số vốn làm ăn, rồi mạnh dạn đầu tư kinh doanh sắt thép. Ảnh: Internet Nhờ kinh nghiệm buôn bán và chịu khó mở rộng mối quan hệ, vợ chồng ông Thanh giàu lên nhanh chóng. Khi ngành bất động sản và xây dựng còn thịnh vượng, việc buôn bán của ông Thanh phát triển như diều gặp gió. Ảnh: Vietnamnet Ông Thanh được nhận xét là một người giản dị và thẳng tính. Ảnh: VietnamnetĐại gia Lê Ân được nhiều người biết đến khi kết hôn với người vợ thứ 6 kém 54 tuổi. Ông thậm chí còn chi hơn 6 tỷ mua siêu giường hoàng gia Anh. Ảnh: Vietnamnet Đại gia Lê Ân từng một thợ may gia công, dành dụm được một ít tiền, ông chuyển qua kinh doanh. Ảnh: Internet Thế nhưng, ít ai biết, vị đại gia Vũng Tàu cũng từng có thời gian buôn đồng nát. Ảnh: Vietnamnet Sau ngày giải phóng, thấy bom đạn bằng đồng, sắt, inox... vương vãi khắp nơi nên ông nghĩ tới việc thu gom. Ông bắt đầu mua loại phế liệu từ chiến tranh này, bán lại kiếm lời. Ảnh: Vietnamnet Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24

