Chung cư mini xây “chui” gần 200 căn hộ, xử lý sao?

Ngày 13/10 vừa qua, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành văn bản về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí đăng tải về chung cư mini 200 căn xây sai phép trên địa bàn xã Tân Xã, huyện Thạch Thất.

Theo đó, văn bản dẫn phản ánh của báo chí về chung cư mini tên My House nằm trên đường Phú Hữu (thôn 1, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất) xây sai phép có quy mô 9 tầng, với gần 200 căn hộ, không khác gì dự án nhà ở xã hội.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND thành phố, UBND H.Thạch Thất kiểm tra, làm rõ đối với công trình "Chung cư cao cấp My House" tại xã Tân Xã.

"Chung cư mini cao cấp My House" xây vượt tầng với 200 căn hộ

Đồng thời, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân (nếu có) theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng đôn đốc, phối hợp UBND H.Thạch Thất rà soát toàn bộ các công trình nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn huyện theo chỉ đạo tại Công điện 02/CĐ-UBND về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini); xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/10.

Theo PV báo Tiền Phong, liên quan đến “chung cư cao cấp My House”, hồi tháng 3/2023, UBND xã Tân Xã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Minh Công, chủ đầu tư công trình do tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng. Giữa tháng 3/2023, UBND huyện Thạch Thất có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với ông Nguyễn Minh Công do xây dựng không phép.

Để hợp thức hóa cho công trình không phép, huyện Thạch Thất đã cấp giấy phép cho công trình này. Theo đó, tháng 4/2023, ông Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất cấp GPXD số 32 cho ông Vũ Minh Công và bà Nguyễn Thị Quý Hợi xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tại thửa đất số 152 tờ bản đồ số 14, Thôn 1, xã Tân Xã có diện tích 726,5m2.

Công trình được cấp phép 3 tầng + tum, diện tích tầng 1 là 150m2, tổng diện tích sàn gần 492m2, mật độ 20,7%.

Điều đáng nói, sau khi được cấp phép, công trình vẫn tiếp tục xây dựng sai phép với quy mô “khủng”. Tầng 1 chung cư mini làm nơi để xe, tầng 2 là siêu thị, bếp ăn và một số căn hộ. Từ tầng 3 - tầng 8 là căn hộ cho thuê, tầng 9 là quán cà phê và một số căn hộ.

Vào tháng 6/2023, UBND huyện Thạch Thất có quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó yêu cầu buộc phá dỡ phần công trình xây dựng vi phạm không phù hợp với GPXD được cấp. Tuy nhiên, tại quyết định của UBND huyện Thạch Thất không nêu rõ thời gian thực hiện. Sau đó, ngày 26/6/2023, huyện Thạch Thất quyết định thu hồi GPXD đối với công trình này với lý do chủ công trình không khắc phục việc xây dựng sai với GPXD.