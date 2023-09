Cháy chung cư mini ở Hà Nội: Trắng đêm cùng “thiên thần áo cam“

Đêm 12/9, vụ cháy lớn xảy ra tại chung cư mini trong ngõ Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ khu vực để xe máy tầng 1 của chung cư, sau đó lan lên 10 tầng khiến hàng chục người mắc kẹt. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động các xe chữa cháy, phương tiện cùng nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường dập lửa. Bên cạnh các lực lượng chức năng, lực lượng chữa cháy, trên MXH còn xuất hiện một số hình ảnh về đội hỗ trợ sơ cứu miễn phí cho nạn nhân tai nạn ở Hà Nội FAS Angel, họ cũng xuất hiện kịp thời, xuyên đêm cứu giúp người bị nạn trong vụ cháy chung cư mini này. Hình ảnh những chàng trai "thiên thần áo cam" chiến đấu đến kiệt sức, lấm lem khói đen khiến ai nấy đều khâm phục và ngưỡng mộ hành động cao quý của anh và các đồng đội khi không quản khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ người bị nạn. Cùng với các chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội, các chàng trai trong đội FAS Angel thực hiện giúp sức, cơ cứu cho các nạn nhân bị nạn trong vụ cháy. Được biết, đội FAS Angel do anh Phạm Quốc Việt (36 tuổi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) sáng lập. Anh Việt cho hay mình làm công việc này một mình từ năm 2017. Đến tháng 9/2019, khi đã tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm nhất định, anh chính thức thành lập đội hỗ trợ sơ cứu miễn phí cho người bị nạn. Hoạt động chính của đội với mạng lưới hơn 130 thành viên rải đều khắp Hà Nội. Khi nhận được thông tin tai nạn, đội sẽ xác nhận vị trí hiện trường và tình trạng nạn nhân. Những thành viên gần nhất ngay lập tức đến nơi sơ cứu cho nạn nhân. Anh Việt cho biết FAS là từ viết tắt First Aid Support, nghĩa là hỗ trợ sơ cứu ban đầu. Chữ “Angel” giúp mọi người liên tưởng đến thiên thần. Thiên thần để bảo vệ những người không may gặp nạn, nếu không thể bảo vệ thì sẽ bên cạnh đưa tiễn họ. Hiện tại, đội FAS Angel có 107 thành viên. Toàn đội thu thập thông tin, báo vị trí tai nạn qua một nhóm chat chung để kíp trực kịp thời hỗ trợ. Ảnh: Hà Nội Phố

