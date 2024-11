Chủ tịch Dược Mỹ Châu vừa bị bắt còn rót trăm tỷ vào BĐS và năng lượng

Ngày 5/11, Công an TP HCM cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group) về tội “Đưa hối lộ” để '"chạy án" cho một bị can đang bị tạm giam với số tiền 9 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Mỹ Châu Pharmacy Group có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, trong đó, bà Lê Thị Mỹ Châu góp 28,5 tỷ đồng, tương đương 95% vốn; còn Tổng giám đốc Nguyễn Thu Hòa chỉ góp 1,5 tỷ đồng, chiếm 5% vốn. Mỹ Châu Pharmacy Group ghi nhận doanh thu chỉ hơn 128 triệu đồng, lao dốc mạnh hơn 57% so mức 301 triệu đồng của năm 2022. Do kinh doanh thua lỗ nên doanh nghiệp không phải đóng thuế và mức lỗ ròng năm 2022 và 2023 lần lượt là 149,7 triệu đồng và 23,5 triệu đồng, nâng lỗ luỹ kế lên hơn 166 triệu đồng. Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của Mỹ Châu Pharmacy Group không biến động nhiều so với cuối năm 2022, tại mức 24,5 tỷ đồng. Đáng nói, tài sản của công ty dược này chủ yếu tập trung ở tiền mặt với hơn 22 tỷ đồng, còn hàng tồn kho chỉ chiếm hơn 1,13 tỷ đồng (so mức 1,09 tỷ của cuối năm 2022). Mỹ Châu Pharmacy Group hoạt động hoàn toàn bằng vốn tự có khi không vay nợ tài chính nên khoản mục Nợ phải trả cuối năm 2023 chỉ hơn 4,7 tỷ đồng chủ yếu là người mua trả tiền trước (3,8 tỷ đồng). Là doanh nghiệp cốt yếu làm nên tên tuổi của bà Lê Thị Mỹ Châu, song tình hình kinh doanh không mấy sáng sủa. Vậy còn những khoản đầu tư khác của bà chủ Dược Mỹ Châu này như thế nào?