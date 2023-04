Choáng ngợp biệt thự tiền tỷ của vợ chồng Xemesis - Xoài Non

Xemesis - Xoài Non là một trong những cặp đôi thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi độ giàu có. Ảnh: Facebook Phạm Trang Nói về mức độ giàu có trong giới streamer, có lẽ không ai vượt qua được Xemesis. Cuối năm 2022, vợ chồng Xemesis - Xoài Non chuyển từ căn chung cư cao cấp sang biệt thự tại Quận 2 (TP HCM). Ảnh: Xemesis Căn biệt thự 3 tầng sử dụng gam màu trắng nhã nhặn, có 6 phòng ngủ, 7 phòng tắm, và mỗi tầng rộng hơn 100m2. Ảnh: Xemesis Một trong những lý do khiến Xemesis chuyển từ chung cư cao tầng xuống nhà mặt đất để ở là có đủ diện tích để thiết kế cho vợ "một tủ quần áo siêu to khổng lồ." Ảnh chụp màn hình Bước vào bên trong biệt thự của Xemesis mới thấy hết độ xa hoa của nó. Ngay sát cửa ra vào là nơi trưng bày các đồ trang trí. Ảnh chụp màn hình Đi sâu bên trong là không gian phòng bếp với điểm nhấn là bàn ăn bằng đá nặng hơn 100kg. Ảnh chụp màn hình Phòng khách trên tầng 2 được thiết kế theo phong cách Châu Âu. Ảnh chụp màn hình Nội thất từ sofa, loa, tivi, đều được lựa chọn theo phong cách phương Tây, tạo cảm giác thoải mái mà vẫn ấm cúng. Ảnh chụp màn hình Cạnh phòng khách có một phòng ngủ riêng dành cho khách đến chơi. Ảnh chụp màn hình Đáng chú ý nhất là phòng làm việc của Xemesis, mất hơn 3 tháng để hoàn thiện. Ảnh chụp màn hình Phòng ngủ master được bố trí trên tầng 3. Tại đây, Xemesis đập thông toàn bộ tường để biến thành một không gian thống nhất. Ảnh chụp màn hình Khu vực tầng 4 được Xemesis đầu tư mở hẳn một không gian để tập thể dục. Ảnh chụp màn hình Video: Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ

Xemesis - Xoài Non là một trong những cặp đôi thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi độ giàu có. Ảnh: Facebook Phạm Trang Nói về mức độ giàu có trong giới streamer, có lẽ không ai vượt qua được Xemesis. Cuối năm 2022, vợ chồng Xemesis - Xoài Non chuyển từ căn chung cư cao cấp sang biệt thự tại Quận 2 (TP HCM). Ảnh: Xemesis Căn biệt thự 3 tầng sử dụng gam màu trắng nhã nhặn, có 6 phòng ngủ, 7 phòng tắm, và mỗi tầng rộng hơn 100m2. Ảnh: Xemesis Một trong những lý do khiến Xemesis chuyển từ chung cư cao tầng xuống nhà mặt đất để ở là có đủ diện tích để thiết kế cho vợ "một tủ quần áo siêu to khổng lồ." Ảnh chụp màn hình Bước vào bên trong biệt thự của Xemesis mới thấy hết độ xa hoa của nó. Ngay sát cửa ra vào là nơi trưng bày các đồ trang trí. Ảnh chụp màn hình Đi sâu bên trong là không gian phòng bếp với điểm nhấn là bàn ăn bằng đá nặng hơn 100kg. Ảnh chụp màn hình Phòng khách trên tầng 2 được thiết kế theo phong cách Châu Âu. Ảnh chụp màn hình Nội thất từ sofa, loa, tivi, đều được lựa chọn theo phong cách phương Tây, tạo cảm giác thoải mái mà vẫn ấm cúng. Ảnh chụp màn hình Cạnh phòng khách có một phòng ngủ riêng dành cho khách đến chơi. Ảnh chụp màn hình Đáng chú ý nhất là phòng làm việc của Xemesis, mất hơn 3 tháng để hoàn thiện. Ảnh chụp màn hình Phòng ngủ master được bố trí trên tầng 3. Tại đây, Xemesis đập thông toàn bộ tường để biến thành một không gian thống nhất. Ảnh chụp màn hình Khu vực tầng 4 được Xemesis đầu tư mở hẳn một không gian để tập thể dục. Ảnh chụp màn hình Video: Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ