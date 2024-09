Chia cổ tức tỷ lệ 200%, Cơ khí Phổ Yên làm ăn sao?

Theo Nhà đầu tư, Công ty CP Cơ khí Phổ Yên (Fomeco, UPCoM: FBC) vừa có nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 200% bằng tiền (20.000 đồng/CP), mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/9/2024 và từ ngày 7/11/2014 sẽ tiến hành chi trả.



Hiện tại, công ty có 3,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính sẽ chi 74 tỷ đồng trả cổ tức.

Cơ khí Phổ Yên đưa cổ phiếu lên giao dịch tại UPCoM từ tháng 10/2017 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 15.000 đồng/CP. Trên thị trường chứng khoán, từ ngày 21/6/2022 đến nay, giá cổ phiếu FBC đứng yên ở mốc 3.700 đồng/CP và không phát sinh giao dịch.

Theo Dân Việt, công ty này chia cổ tức khủng nhờ có lãi ròng cao kỷ lục 73 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 21% so với năm 2022. Fomeno giải trình điều này là do giá nguyên vật liệu giảm giúp hạ chi phí, đồng thời lợi nhuận tài chính tăng nhờ tận dụng nguồn tiền đầu tư để gửi tiết kiệm.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Cơ khí Phổ Yên được thành lập từ năm 1974 với tên gọi "Nhà máy vòng bi", đến năm 2002, nhà máy đổi tên thành "Công ty cơ khí Phổ Yên" và chính thức chuyển đổi thành Công ty CP từ năm 2003.

Các sản phẩm chính của Cơ khí Phổ Yên đang bán ra thị trường bao gồm các loại vòng bi, phụ tùng xe máy, phụ tùng ô tô, con lăn băng tải, phụ tùng cho ngành xây dựng và các sản phẩm cơ khí khác.

Ban đầu, Cơ khí Phổ Yên có vốn điều lệ mức 5,46 tỷ đồng, sau đó tăng lên mức 37 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6/2024, cơ cấu cổ đông của công ty này gồm: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) giữ 51% vốn, ông Hoàng Công Toán - Thành viên HĐQT nắm 13,74%, ông Vương Quốc Chính - Thành viên HĐQT nắm 6,04%.

Năm 2023, Cơ khí Phổ Yên ghi nhận doanh thu đạt 1.050 tỷ, trong đó, doanh thu sản xuất công nghiệp là 957 tỷ, đạt 91% so với kế hoạch, giảm 13% so với năm 2022. Dù doanh thu giảm, nhưng công ty ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 18% so với năm 2022, đạt 91 tỷ đồng.