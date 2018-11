Chị em săn hoa lạ giá cao ngất để tăng cường sinh lực cho chồng

Nhiều loại sen tuyết

Theo giới thiệu của một số người chuyên bán hoa sen núi tuyết (hay còn gọi hoa thiên sơn tuyết), loại này là loại thảo dược quý, có rất nhiều công dụng như tăng cường sinh lực, chống ung thư, mệt mỏi, chống lão hoá, làm đẹp...

Trao đổi với chị Hải Yến (quận Đống Đa, Hà Nội) – người nhận đặt hoa sen núi tuyết - cho biết, có rất nhiều loại sen tuyết ở các vùng núi khác nhau. Thị trường hiện nay có 3 loại: Sen tuyết mọc tự nhiên ở Tân Cương, Tây Tạng (Trung Quốc); loại trồng ở vùng Bhutan thuộc dãy Himalaya; một loại dân tự trồng.

Đối với loại mọc tự nhiên, hạt tuyết liên nảy mầm ở nhiệt độ 0 độ C, sinh trưởng trong điều kiện 3-5 độ C, và chịu được lạnh -21 độ C. "Nó có thể nảy mầm, sinh trưởng và ra hoa trong thời gian ngắn, là kết quả của quá trình thích nghi với môi trường khắc nghiệt trên núi tuyết ở khu vực Tân Cương" - chị Yến cho hay.

Mặc dù mất 5-7 năm từ lúc nảy mầm đến khi nở hoa nhưng quá trình tăng trưởng thực tế của nó chỉ diễn ra trong khoảng 8 tháng nên giá rất đắt đỏ, khoảng 33 triệu đồng/bông, mỗi bông nặng khoảng 30-40 gram.

Theo chị Yến, loại sen tuyết được trồng ở vùng Bhutan rẻ bằng 1/10 sen tuyết mọc tự nhiên ở vùng Tân Cương, sen vùng Bhutan giá 2,5 triệu/10 gram. Còn đối với sen tuyết người dân tự trồng (thường trồng ở vùng Tân Cương), giá dao động khoảng 4-5 triệu đồng/bông khoảng 30 gram.