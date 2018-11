Giá vàng hôm nay 20/11: USD đổ gục, vàng vọt lên từ đáy

Giá vàng hôm nay 20/11 trên thế giới treo ở mức cao nhất 2 tháng sau khi tăng vọt vào cuối tuần trước do đồng USD tụt giảm trước một loạt những áp lực bất ngờ từ chính trong nội bộ nước Mỹ.

Giá vàng hôm nay thấp hơn 6,2% (80,5 USD/ounce) so với cuối năm 2017. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 33,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 2,8 triệu đồng/lượng so với vàng trong nước.

Giá vàng hôm nay trên thế giới treo ở mức cao nhất 2 tháng sau khi tăng vọt vào cuối tuần trước do đồng USD tụt giảm trước một loạt những áp lực bất ngờ từ chính trong nội bộ nước Mỹ, từ những đánh giá nhận định cho tới những động thái mới của tổng thống Donald Trump.

Trong những bình luận gần đây, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bất ngờ tỏ ý thận trọng về tăng trưởng kinh tế thế giới. Theo đó, các quan chức này quan ngại về khả năng kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại.

Giá vàng hôm nay: tăng mạnh vì USD giảm.

Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, ông Robert Kaplan, cho rằng ông nhận thấy sự suy giảm tăng trưởng ở châu Âu và Trung Quốc. Ông Richard Clarida, Phó chủ tịch Fed cho rằng, sự giảm tốc tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể gây ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế Mỹ.



Sự lo ngại của các đại diện Fed khiến giới đầu tư đánh cược tốc độ tăng lãi suất tại Mỹ sẽ sớm giảm dần.

Trong khi đó, tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có những phát biểu theo chiều hướng ôn hòa hơn sau khi Bắc Kinh chuyển cho Washington một danh sách các biện pháp mà nước này sẵn sàng thực hiện để giải quyết tình trạng căng thẳng thương mại.

Căng thẳng Mỹ-Trung tạm thời lắng dịu khiến cho đồng USD hạ nhiệt.

Đồng bạc xanh tăng giá còn do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) bật tín hiệu về khả năng bắt đầu tăng lãi suất trong năm 2019 nếu chi phí đi vay tăng quá mạnh hay lạm phát tăng chậm lại. Một đồng euro tăng lên sẽ ảnh hưởng tới đà tăng của USD.

Vàng tăng giá còn do bất ổn tại Anh sau khi một loạt các thành viên trong Nội các của Thủ tướng Anh Theresa May từ chức vì không hài lòng với thỏa thuận Brexit thông qua hôm 14/11. Giới đầu tư tìm tới các tài sản có độ an toàn cao như vàng.

Nhận định về giá vàng tuần này giữa Wall Street và Main Street khá đồng quan điểm. Theo đó, các nhà đầu tư và nhà phân tích tham gia cuộc khảo sát qua Wall Street với nhận định: 60% tăng, 20% giảm, 20% trung lập. Còn tại cuộc khảo sát qua Main Street, các nhà đầu tư nhận định về giá vàng tuần này: 60% tăng, 26% giảm, 14 % quan điểm trung lập.

Trên thị trường vàng trong nước chốt 19/11 đa số các cửa hàng vàng tăng giá vàng 9999 trong nước 70 ngàn đồng so với phiên áp cuối trước.

Tính tới cuối phiên giao dịch 19/11, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,51 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,61triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 36,49 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,67 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo Doji, giá vàng trong nước ghi nhận mức tăng khá mạnh trong 2 phiên qua. Với mức giá hiện tại được đánh giá là mức giá tốt để tham gia thị trường. Mặc dù vậy, thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến khá phẳng lặng với lượng khách tham gia ở cả hai chiều mua bán nhưng với số lượng giao dịch khá mỏng.