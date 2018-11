Đột nhập ngôi làng trên núi toàn nhà mái bằng

Nằm trên sườn núi cao của dãy Alborz, làng Masouleh (tỉnh Gilan, Iran) nổi tiếng với toàn bộ thiết kế đều là nhà mái bằng. Ảnh: TripAdvisor. Ngôi làng đã tồn tại và đứng vững hơn 1.000 năm kể từ khi thành lập vào khoảng năm 1006. Ảnh: Culture Trip. Cả ngôi làng được xây dựng trên một sườn dốc. Ảnh: Culture Trip. Sân của nhà này là mái của căn hộ khác. Ảnh: Zing. Phần lớn, các công trình đều là ngôi nhà 2 tầng, làm bằng đất sét và gỗ. Ảnh: Saeed.tavanashad. Giữa các ngôi nhà là bậc thang hẹp, uốn khúc dẫn lên tầng trên. Ảnh: Behrooziii_, Y.a.sandner. Mặt tiền có nhiều cửa sổ để đón nắng. Ảnh: Trip To Iran. Các khung cửa sổ thường trồng hoa, mang lại vẻ thơ mộng, cổ tích. Ảnh: Zing. Bên trong mỗi ngôi nhà gồm một phòng khách nhỏ, phòng khách lớn, phòng mùa đông, và ban công. Ảnh: Irantraveller. Hầu hết các nhà đều có một hiên nhỏ trải dài từ phía trước. Ảnh: Zing. Do lối kiến trúc khá đặc thù, đường đi nguy hiểm và nhiều cầu thang nên làng cấm xe ô tô và người đi bộ tự do đi lang thang. Ảnh: Iran sun. Video: Bộ sưu tập nhà phố có giếng trời 2017. Nguồn: Youtube.

