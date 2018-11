Chân dung Chủ tịch Nissan Motor vừa bị bắt gây chấn động

Theo Đài truyền hình NHK của Nhật, ông Carlos Ghosn, Chủ tịch Nissan Motor, đã bị bắt tại Nhật Bản vì cáo buộc gian lận tài chính. Ảnh: Zimbio. Truyền thông Nhật đưa tin, ông Carlos Ghosn bị cáo buộc không báo cáo thu nhập khoảng 44 triệu USD trong thời gian 5 năm, đồng thời vi phạm các quy định tài chính của Nhật. Ảnh: CarSpiritPK. Ông Carlos Ghosn được biết đến với 3 chức vụ: chủ tịch và CEO của Renault, chủ tịch của Nissan và chủ tịch của Mitsubishi. Ảnh: BusinessLIVE. Chủ tịch Nissan Motor Carlos Ghosn sinh ra tại Brazil, mang 3 dòng máu là Brazil, Pháp và Lebanon. Ảnh: Printest. Ông Ghosn hoàn tất việc học trung học ở Lebanon. Sau đó ông theo học một trường đại học tại Pháp. Ảnh: Fortune. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1978, Carlos Ghosn làm việc tại một số nhà máy ở Pháp và Đức. Năm 1981, ông trở thành giám đốc nhà máy ở Le Puy-en-Velay, Pháp. Ảnh: 4WheelsNews. Năm 1985, khi Ghosn 30 tuổi, ông được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành (COO) các hoạt động ở Nam Mỹ của Michelin. Ảnh: Financial Review. Carlos Ghosn gia nhập Renault năm 1996. Tại thời điểm đó, công ty phải đối mặt với sự quản lý vô cùng yếu kém. Ảnh: Nissan. Trên cương vị của mình, Carlos Ghosn thực hiện tái cơ cấu tổ chức, cắt giảm chi phí quyết liệt giúp Renault có lợi nhuận một năm sau đó. Ảnh: TechCrunch. Năm 1999, khi đang làm việc cho Renault SA, ông được cử tới Nhật Bản để cải thiện tình hình kinh doanh của thương hiệu Nissan Motors, công ty mà Renault mua lại cổ phần vào tháng 5/1999. Năm 2001, ông được bổ nhiệm làm CEO của Nissan Motors. Ảnh: The New York Times. Ghosn trở thành người đầu tiên trên thế giới điều hành đồng thời hai công ty có tên trên bảng xếp hạng Fortune Global 500 khi đảm nhận vai trò CEO tại Renault và Nissan năm 2005. Ảnh: Automotive News. Năm 2016, sau khi Nissan mua lại 34% cổ phần của Mitsubishi Motors, ông Ghosn cùng lúc đảm nhiệm 3 chức vụ chủ tịch và CEO của Renault, chủ tịch của Nissan và chủ tịch của Mitsubishi. Ảnh: Inside EVs. Video: Chủ tịch hãng Nissan đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Nguồn: TTXVN.

