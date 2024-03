Chào bán 22,5 triệu cổ phiếu bất thành, “soi” tài sản Licogi 13

Công ty CP Licogi 13 (mã: LIG) vừa công bố kết quả đợt chào bán riêng lẻ hơn 22,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong năm 2023. Theo đó, trong văn bản công bố, Licogi 13 không đưa ra bất cứ lý do nào giải thích cho việc không phân phối được số lượng cổ phiếu LIG đã đăng ký. Theo đó, số cổ phiếu này sẽ bị huỷ bỏ.



Theo danh sách được Licogi 13 công bố, có 9 nhà đầu tư chuyên nghiệp là các nhà đầu tư cá nhân tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán này. Đáng chú ý, với 22,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ được Licogi bán với giá 10.000 đồng/cp cao hơn nhiều so với thị giá. Tại ngày kết thúc đợt chào bán 8/3, giá cổ phiếu LIG đóng cửa ở mức 4.100 đồng/cp. Như vậy, giá chào bán gấp hơn 2,4 lần thị giá, đây cũng có thể là rào cản khiến không nhà đầu tư chuyên nghiệp nào đăng ký mua cổ phiếu LIG .

Trước đó, hồi tháng 4/2023, Licogi 13 đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ hơn 22,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Với giá chào bán là 10.000 đồng/cp, Licogi 13 dự kiến thu về hơn 225 tỷ đồng. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm từ ngày hoàn tất phát hành.

Theo phương án sử dụng vốn điều chỉnh, Licogi 13 sẽ dùng hơn 44 tỷ đồng góp vốn vào các Công ty CP Licogi13 – Nền móng xây dựng (Licogi13 - FC) và Công ty CP Licogi13 – Cơ giới hạ tầng (Licogi13 - IMC) nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu. Còn lại 181 tỷ đồng được dùng để trả nợ ngân hàng, hợp đồng vay và các khoản chi trả khác.

Theo giới thiệu tại website: licogi13.com.vn, Công ty CP Licogi 13 được hình thành và phát triển từ cái nôi của Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI), tiền thân là Đội thi công cơ giới số 57 sau đó phát triển thành Công trường Cơ giới 57 chuyên thi công hạ tầng các công trình phục vụ công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa tại Miền Bắc.

Năm 1980, Bộ Xây dựng có quyết định thành lập Xí nghiệp Thi công cơ giới số 13 trên cơ sở Công trường Cơ giới 57, trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp Thi công cơ giới, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước. Đến ngày 10/6/2005, doanh nghiệp được chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp Nhà nước trở thành công ty cổ phần với tên gọi Công ty CP Licogi 13.

Chào bán 22,5 triệu cổ phiếu bất thành, “soi” tài sản Licogi 13 (ảnh minh họa: Internet).

Licogi 13 cũng là nhà thầu chuyên nghiệp thi công xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy điện..., đã vinh dự được tham gia thi công các công trình trọng điểm tầm cỡ quốc gia, có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng và đa dạng ở nhiều lĩnh vực, điển hình như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà ga T1 Sân bay Nội Bài, nhà máy nhiệt điện Phả lại, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nhà quốc hội mới.

Bên cạnh đó là các công trình thủy điện gồm: Bản Chát, Lai Châu, Sông Tranh II; các nhà máy xi măng: Bút sơn 2, Phúc Sơn; Nhà máy Giấy An Hòa (Tuyên Quang); mỏ đa kim Núi Pháo (Thái Nguyên); Khu công nghiệp Thăng Long II: Phase 1&2; các công trình hạ tầng đô thị: Đường bao biển và hạ tầng khu đô thị Lán Bè – Cột 8 (TP Hạ Long, Quảng Ninh); các công trình giao thông: Quốc lộ 18 (Quảng Ninh), Quốc lộ 1A (Khánh Hòa), Quốc lộ 20 (Lâm Đồng), cầu Hạc Trì (Phú Thọ), đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; các công trình dân dụng: Khu nhà ở LICOGI13, Tòa nhà hỗn hợp LICOGI13 TOWER, các tòa nhà của các chủ đầu tư: Handico, Viwaseen, FLC, đầu tư đô thị Sông Đà 7, Anh Quân tại khu vực Hà Nội…

Nợ phải trả gấp 3,68 lần vốn chủ sở hữu

Như đã nói ở trên, việc chào bán cổ phiếu bất thành diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của Licogi 13 không mấy khả quan. Nhìn lại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 được công bố cho thấy, doanh thu thuần của Licogi 13 ghi nhận đạt 1.409 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 28%, đạt 1.373 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 16% ở mức 35,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 223% lên hơn 191 tỷ đồng; chi phí tài chính, trong đó chi phí lãi vay tăng vọt 124% lên mức gần 200 tỷ đồng; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận tăng nhưng biến động không đáng kể; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 3 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1,1 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ chi phí, Licogi 13 báo lãi sau thuế quý IV/2023 đạt 137 triệu đồng, tăng 35% so với cùng kỳ (101 triệu đồng). Lý giải về kết quả kinh doanh trên, Licogi 13 cho biết, lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 tăng do lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng.

Tính chung cả năm 2023, Licogi 13 ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 3.318 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận giảm 21% so với năm trước, từ 9,3 tỷ đồng xuống còn 7,3 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2023, tổng tài sản của Licogi 13 đạt 6.592 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.200 tỷ đồng, chiếm 48% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn, toàn bộ là chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 1.204 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản; hàng tồn kho ghi nhận 808 tỷ đồng, chiếm 12% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Mặt khác, tại thời điểm 31/12/2023, Licogi 13 có nợ phải trả ở mức 5.185 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với đầu năm, gấp 3,68 lần so với vốn chủ sở hữu (1.407 tỷ đồng). Trong đó, tổng nợ vay tài chính ở mức 2.566 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với đầu năm.