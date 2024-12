Chậm nộp hồ sơ khai thuế CenLand của Shark Hưng bị phạt

Ngày 03/12/2024, Cục Thuế TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, HoSE: CRE).

Cụ thể, CenLand bị phạt tổng số tiền 99 triệu đồng do chậm nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định sau 90 ngày có phát sinh số thuế phải nộp đối với tờ khai thuế TNCN theo lần phát sinh, kỳ kê khai tháng 9/2022 (nhưng đến ngày 02/11/2024 Công ty mới nộp, chậm 744 ngày). Bên cạnh đó, Công ty còn nộp thuế thiếu và chưa nộp tiền chậm nộp.

Với hành vi chậm nộp tờ khai thuế, Cục Thuế TP Hà Nội đã phạt CenLand số tiền 99 triệu đồng. Công ty phải nộp đầy đủ tiền chậm nộp từ thời điểm phát sinh đến khi hoàn tất nghĩa vụ thuế vào ngân sách Nhà nước.

Trong công bố thông tin, CenLand cho biết, nguyên nhân dẫn đến xử phạt trên là do Công ty kê khai nhầm mẫu dẫn đến chậm nộp tờ khai thuế TNCN theo lần phát sinh. Trước thời điểm cơ quan thuế ban hành Quyết định, Công ty đã nộp đầy đủ tiền thuế phát sinh và tiền chậm nộp theo quy định.

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CRE) được thành lập vào năm 2001, tiền thân là CTCP Phát triển Công nghệ Trường Thành. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ môi giới bất động sản, nghiên cứu và tư vấn marketing cho các dự án bất động sản. CRE trở thành công ty đại chúng vào tháng 03/2018.

Được biết, CenLand là nơi ông Phạm Thanh Hưng (hay còn được gọi là Shark Hưng) giữ vai trò Phó Chủ tịch HĐQT.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2024, CenLand đạt doanh thu 328 tỷ đồng, tăng 123% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh khiến biên lợi nhuận gộp giảm, chỉ còn 66 tỷ đồng.

Trong kỳ, CenLand có doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 14,1 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,6 tỷ đồng so với cùng kỳ; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 10,9% so với cùng kỳ 2023 lên 36,7 tỷ đồng; lỗ khác ở mức 3,9 tỷ đồng, cao gấp 7,8 lần cùng kỳ.

Ảnh minh họa

Sau khi khấu trừ các khoản thuế phí, CenLand báo lãi ròng ở mức 16 tỷ đồng, gấp 28,3 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, CenLand đạt doanh thu 1.154,8 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp ở mức hơn 207,2 tỷ đồng, tăng 66,2% so với 9 tháng đầu năm 2023; lợi nhuận trước thuế đạt con số 43,5 tỷ đồng, cao gấp 12,2 lần cùng kỳ. Sau thuế, CenLand có lãi ròng gần 32 tỷ đồng, gấp 24,6 lần so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, một lĩnh vực mới được CenLand triển khai hoạt động trong năm 2024 là dịch vụ đào tạo, tư vấn du học và cung ứng nhân lực cũng đóng góp hơn 73,8 tỷ đồng vào tổng doanh thu và 18,4 tỷ đồng vào lợi nhuận gộp, chiếm 6,3% tổng doanh thu và 8,9% lợi nhuận gộp của CenLand.

Như vậy, với mục tiêu doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.250 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 220 tỷ đồng trong năm 2024, CenLand sau 9 tháng đầu năm đã hoàn thành 35,5% kế hoạch về doanh thu và 19,8% kế hoạch về lợi nhuận.

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Chủ tịch HĐQT CenLand Nguyễn Trung Vũ cũng kỳ vọng ngành kinh doanh du học kép sẽ đem lại khoản thu lớn cho công ty trong năm 2024.

Ông Vũ cho biết dự tính CenLand sẽ thu về 150 tỷ đồng doanh thu từ mảng này trong năm 2024, con số doanh thu sẽ được tăng trưởng lên mức 500 tỷ đồng vào năm 2025 và tiến tới 2026, doanh thu dự phóng từ mảng này là 1.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, lợi nhuận mà CenLand có thể nhận được từ mảng này sẽ có tỉ lệ lên đến 20% trên tổng số doanh thu đem về.

Hiện, cổ phiếu CRE vẫn đang trong diện cảnh cáo kể từ ngày 10/4/2024 đến nay, nguyên nhân do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC đã được kiểm toán năm 2023.