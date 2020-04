CDC Hà Nội “ăn tiền bẩn”: Cty Thiết bị y tế Phương Đông bán máy XN COVID-19 cho bệnh viện, CDC nào?

Vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và thương mại Việt Nam (MST) và các đơn vị liên quan mà cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới đây đã ra quyết định khởi tố đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.



Trong vụ án, cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can. Trong đó, có bị can Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1985), là nhân viên Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông.

Bị can Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông.

Sau sự việc câu hỏi dư luận đang quan tâm là: Ngoài CDC Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông còn bán máy xét nghiệp COVID-19 cho những đơn vị nào?

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, từ thời điểm dịch bệnh COVID-19 chưa bùng phát, Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông đã nhập khẩu dự trù nhiều máy real-time PCR, máy lọc máu liên tục, máy tim phổi nhân tạo cấp cứu ECMO để cung cấp cho các bệnh viện, đơn vị y tế.

Trên web“tbytphuongdong.com.vn” cho biết, Phương Đông đang nỗ lực để nhập thiết bị và kit chẩn đoán COVID-19 cho kết quả trong 1 giờ của hãng Qiagen-Đức về Việt Nam.

Đến cuối tháng 1/2020, doanh nghiệp này đã lắp đặt hệ thống xét nghiệm real-time PCR tại hàng loạt bệnh viện lớn có uy tín trong nước như: Bệnh viện Vinmec, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang, CDC Quảng Ninh, CDC Hà Nội…

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông đã cung cấp, lắp đặt hệ thống xét nghiệm real-time PCR tự động tại hàng loạt bệnh viện lớn và uy tín trong cả nước.