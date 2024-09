Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 có sếp bị khởi tố đang ôm dự án nào?

Theo thông tin trên VietnNamFinace, Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 (gọi tắt Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1) là doanh nghiệp bị nêu tên trong danh sách chậm nộp thuế của Cục thuế TP Hải Phòng mới đây. Cụ thể, tính đến 31/7/2024 doanh nghiệp chậm nộp 39,4 tỷ đồng.



Nguyên nhân là do quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 không tự nguyện chấp hành.

Theo tìm hiểu, Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 được thành lập từ tháng 9/2020, với vốn điều lệ chỉ 20 tỷ đồng, thành viên góp vốn gồm: ông Trịnh Văn Hoàng góp 1%, bà Bùi Thị Kim Dung góp 97%, bà Đào Thị Mỹ Hạnh góp 1%%, bà Đỗ Thị Hồng Loan góp 1%.

Đến tháng 1/2023, Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 thay đổi đại diện pháp luật công ty thành 2 người bao gồm bà Bùi Thị Kim Dung - Giám đốc, và bà Mai Thị Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 là doanh nghiệp đã trúng đấu giá dự án khu Ải Chúc và Khu Quai Chảo (tên thương mại là Itaewon Town) tại thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Phối cảnh dự án khu Ải Chúc và Khu Quai Chảo (tên thương mại là Itaewon Town).

Dự án có diện tích gần 3 ha, chia thành 8 khu đất với tổng 142 lô nhà ở diện tích từ 62m2 đến 232,1 m2. Khu nhà ở thương mại tại Khu Quai Chảo có diện tích 1,4 ha được tổ chức đấu giá, giá khởi điểm là 49,3 tỷ đồng. Dự án có quy mô bao gồm 82 lô đất nhà ở liền kề từ 76 m2- 223,4 m2.

Dự án dự kiến khởi công, thi công hạ tầng trong tháng 9/2022 và bàn giao nhà vào năm 2024, nhưng nay vẫn chưa triển khai. Đến ngày 5/10/2022, Ngân hàng Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long nhận thế chấp khoản phải thu phát sinh từ việc bán dự án nhà ở thương mại tại khu Quai Chảo và Ải Bà Chúc này.

Liên quan đến dự án này, bà Bùi Thị Kim Dung – Giám đốc Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 - đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố bị can vào tháng 5/2024, về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Mở rộng điều tra, ngày 1/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Để giải quyết yêu cầu điều tra vụ án, bảo đảm bồi thường thiệt hại, giải quyết quyền lợi của những người liên quan, ngày 21/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã tiến hành kê biên tài sản là 204/224 thửa đất thuộc 02 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo đã được Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Cầu Vồng Hoa Lan 7&1.