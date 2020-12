Cấp nước Gia Định điều chỉnh giảm nhẹ kế hoạch doanh thu năm nay

CTCP Cấp nước Gia Định (GDW) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Cấp nước Gia Định cho biết, tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, cổ đông đã thông qua kế hoạch với 574 tỷ đồng tổng doanh thu và 21.4 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng 10% và 2% so với kết quả đạt được năm trước. Tương ứng với kế hoạch trên, tổng sản lượng nước tiêu thụ mà GDW đề ra cho năm 2020 là 54,8 triệu m3.



Sau 9 tháng đầu năm, do ảnh hưởng khách quan của dịch bệnh Covid-19 cũng như tác động của thời gian nghỉ lễ và thực hiện giãn cách xã hội, sản lượng tiêu thụ của Công ty giảm mạnh so cùng kỳ, chỉ đạt 39,85 triệu m3 (bình quân 4,43 triệu m3/tháng), cách xa so với kỳ vọng.

Công ty Cấp nước phải hạ chỉ tiêu do dịch COVID-19.

Để đạt được sản lượng như kế hoạch đề ra, bình quân trong 3 tháng cuối năm, sản lượng tiêu thụ của Công ty phải đạt 4,71 triệu m3/tháng (cao hơn hơn 6,3% so với bình quân 9 tháng đầu năm 2020).

Tình hình hiện tại là không thể thực hiện được và theo ước tính của Công ty, sản lượng tiêu thụ trong 3 tháng cuối năm bình quân sẽ rơi vào mức 4,57 triệu m3/tháng (tăng 3,28% so với bình quân 9 tháng đầu năm).

Do đó, tổng sản lượng tiêu thụ thực tế mà Công ty có thể đạt được là 53,6 triệu m3 và tổng doanh thu của Công ty dự kiến giảm nhẹ 1% so với kế hoạch ban đầu, về gần 570 tỷ đồng. Tuy vậy Công ty không đề cập để điều chỉnh lợi nhuận.