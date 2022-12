Cảnh báo loạt sản phẩm giảm cân, tráng dương chứa chất cấm nguy hại

Cụ thể, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Loss Weight Phục Linh Collagen (NSX: 26/03/2021, HSD: 25/03/2024, số lô 20210326) có chứa 2 loại chất cấm là Sibutramine, Desmethylsibutramine. Mẫu thuốc vi phạm được lấy từ nhà thuốc Quang Minh 3 (địa chỉ tại số nhà 01, ngõ 8, đường Nguyễn Tất Thành, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Sản phẩm này được sản xuất tại American Biological & Technology (HK) Limited (địa chỉ tại 903 Dannies HSE 20 Luard Road, Wanchai, HK); đơn vị nhập khẩu và phân phối: Sao Việt Imex.,JSC.



Cũng trong thời gian qua, Cục An toàn thực phẩm nhận được báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai phát hiện sản phẩm TPBVSK Loss Weight Phục Linh Collagen (NSX: 26/03/2022, HSD: 25/3/2025, số lô 010122) bị phát hiện chứa chất cấm Sibutramine. Mẫu thuốc vi phạm được lấy từ quầy thuốc Thiên An (địa chỉ tại đường Hùng Vương, khu phố 2, thị trấn Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Đây là sản phẩm của Công ty CP xuất nhập khẩu thiết bị y tế Phú Cường (địa chỉ số 10, ngõ 51, đường Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) công bố; do Công ty TNHH Medistar sản xuất.

Đáng nói, sản phẩm được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm ngày 25/12/2018. Ngày 9/1/2020, Cục An toàn thực phẩm đã có quyết định về việc thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm nêu trên.

Tiếp đó, TPBVSK Adam Xmen (NSX: 02/6/2021, HSD: 01/06/2024, số lô 00121) có chứa chất cấm Sildenafil. Sildenafil là một loại thuốc được chỉ định dùng điều trị rối loạn chức năng cương dương nhưng cũng có nhiều tác dụng phụ nguy hiểm với sức khỏe, nhất là tim, gan, thậm chí có thể gây đột quỵ.

Sản phẩm TPBVSK Adam Xmen được sản xuất tại Công ty CP dược phẩm Pulipha, do Công ty CP dược phẩm quốc tế Việt Pháp (địa chỉ số 15 Nguyễn Khuyến, Ngô Quyền, TP Hải Phòng) chịu trách nhiệm phân phối.

Sản phẩm thứ ba bị cảnh báo là TPBVSK KisuNew giảm cân trà xanh (NSX: 23/8/2021, HSD: 22/8/2024, số lô 030821). Sản phẩm này do Công ty CP dược Trung ương Viheco sản xuất; Công ty TNHH thương mại thực phẩm Nam Phát (địa chỉ số 268, Trương Vĩnh Ký, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM) chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối.

Sau khi lấy mẫu tại nhà thuốc Khánh Lan (địa chỉ tại đường Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), lực lượng chức năng phát hiện sản phẩm này chứa cùng lúc tới 4 loại chất cấm là Phenolphtalein, Sibutramine, Desmethylsibutramine và Desisobutyl-benzylsibutramine.

Các sản phẩm TPBVSK mà Cục An toàn thực phẩm cảnh báo chứa chất cấm. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm nêu trên, trường hợp phát hiện sản phẩm này lưu hành trên thị trường đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến sản phẩm giảm cân, trước đó, tháng 4/2022, Cục An toàn thực phẩm đã có cảnh báo và quyết định thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm bổ sung cafe Hoàng Gia có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphtalein. Sản phẩm do Công ty TNHH dược mỹ phẩm Lasva (nay đổi tên thành Công ty TNHH nghiên cứu và phát triển dược mỹ phẩm Thịnh Việt Pharma, địa chỉ tại thôn Kim Đái 1, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) tự công bố và sản xuất. Công ty CP dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát (địa chỉ tại khu 11, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình) là đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm cũng có quyết định thu hồi 2 sản phẩm TPBVSK quảng cáo hỗ trợ giảm cân là Feo dứa và viên uống thảo mộc Mộc slim do có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphtalein. Sản phẩm được sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất-Y dược phẩm Vĩnh Điển (địa chỉ tại điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Thực tế cho thấy, đang có tình trạng rao bán các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân tràn lan trên mạng. Bằng những lời quảng cáo, mời chào hấp dẫn, người bán đã đánh trúng vào tâm lý của người đang có nhu cầu giảm cân như thực phẩm chức năng, trà giảm cân có tác dụng giảm cân nhanh chóng mà không cần tập luyện hay ăn kiêng.

Theo các chuyên gia khuyến cáo, việc sử dụng các loại sản phẩm hỗ trợ giảm cân không đúng cách, quá liều có thể gây ra những tác dụng phụ, như chóng mặt, buồn nôn, chán ăn, chân tay bủn rủn, mệt mỏi. Nguyên nhân là do các sản phẩm này có chứa thành phần làm ức chế thần kinh trung ương gây chán ăn, giảm hấp thụ chất béo. Tác dụng phụ của sản phẩm này có nguy cơ làm suy giảm trí nhớ, gây cường giáp, căng thẳng, khó ngủ, lâu ngày sẽ có nguy cơ về tim mạch, đột quỵ.

Một dạng tác dụng phụ nữa là làm tim đập nhanh, khó thở, hồi hộp, lo âu. Nguyên nhân là khi các tế bào bị thiếu nước hay dưỡng chất, tim phải tăng tần suất co bóp để đẩy máu đi nuôi tế bào, khiến nguy cơ suy tim tăng lên…

Sibutramine có khả năng làm giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ quá trình giảm cân nhưng lại có tác dụng phụ nguy hại như gây mất ngủ, tăng huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Sibutramine nguy hiểm đối với những người có tiền sử bệnh tim mạch hay huyết áp. Sibutramine bị Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấm lưu hành từ tháng 10/2010. Tại Việt Nam, Sibutramine từng được chỉ định trong điều trị béo phì gồm giảm cân và duy trì cân nặng. Tuy nhiên, hoạt chất này bị Cơ quan quản lý Dược phẩm châu Âu, Mỹ và một số nước khuyến cáo về khả năng làm tăng nguy cơ tim mạch. Ngày 8/6/2010, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ngưng cấp phép nhập khẩu sibutramine. Ngoài ra, theo Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế, các chất Desmethylsibutramine và Desisobutyl-benzylsibutramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.