Bộ Y tế cảnh báo sản phẩm hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm

Ngày 18/1, Cục An toàn Thực phẩm nhận được báo cáo của Viện Pasteur Nha Trang và Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh về kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống giảm cân SEVEN DAYS có chứa chất cấm Sibutramine.

Sản phẩm Viên uống giảm cân SEVEN DAYS này có số lô sản xuất là 202021109; ngày sản xuất: 9/11/2020 và hạn sử dụng: 08/11/2023. Số XNCB: 9967/2015/ĐKSP; Quy cách: Hộp 3 vỉ/mỗi vỉ 12 viên x 500mg. Nhà sản xuất: American Biological & Technology Limited; 903 Dannies, HSE, 20 Luard, Wanchai HK.

Sản phẩm do LeeNguyen., JSC-Hanoi-Vietnam (địa chỉ: số 267 Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhập khẩu và phân phối.

Nơi lấy mẫu và chất cấm phát hiện: Nhà thuốc Bảo Dung, 321 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định. Chất cấm phát hiện: Sibutramine: 12,54 mg/viên (28,50 mg/g)

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống giảm cân SEVEN DAYS bị phát hiện có chứa chất cấm. Ảnh: VFA.