Cảnh báo: Kem siêu rẻ 3 nghìn đồng gây sốt “chợ ảo” nhưng thành phần, nguồn gốc thì chẳng ai rõ

Những loại kem nhập về từ Trung Quốc có nhiều hương vị và màu sắc bắt mắt, tuy nhiên lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn đối với sức khỏe của người sử dụng

Mùa hè tới, nhu cầu về các loại nước uống giải khát hay các món ăn vặt giúp xua tan cơn nóng ngày càng tăng cao. Nắm được tâm lý này, nhiều người đã không ngần ngại nhập hàng chục loại kem, nước giải khát về để bán kiếm lời trong thời tiết nắng nóng. Trên các chợ mạng xã hội, hàng loạt những que kem ngoại nhập với màu sắc bắt mắt cùng lời giới thiệu có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được rao bán với giá thành rẻ tới bất ngờ, dao động từ 3 - 5 nghìn đồng một que.



Chia sẻ với báo Pháp luật TP. HCM, một người bán hàng tại Móng Cái cho biết giá bán lẻ kem chia làm hai loại, tùy vào hương vị của kem. Kem với hương vị thập cẩm có giá 150 nghìn đồng/40 que, trong khi các hương vị riêng biệt khác như kem ngô, kem đậu đỏ, kem hướng dương,... thì sẽ được bán với giá 250 nghìn đồng/40 que.

Những loại kem với đủ màu, đủ vị được nhiều người quan tâm, thậm chí là mua về ăn thử và nhận xét là ngon hơn kem Việt Nam. Với những khách có nhu cầu mua với số lượng lớn, giá bán sỉ sẽ được tính từ 5 thùng trở lên. Giá nhập sẽ được bớt 10 - 20 nghìn đồng/mỗi thùng và có thể sẽ nhiều hơn nếu như người mua thiện chí và nhiệt tình. Như vậy, tính ra giá của mỗi que kem khi nhập sỉ chỉ vào khoảng 3.500 - 6000 đồng/que. Khi được hỏi về các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm, người bán hàng này cho hay: "Đây là kem nội địa Trung Quốc, mình nhập tiểu ngạch nên không có giấy tờ gì cả". Tuy nhiên, người này liên tục khẳng định chất lượng của hàng nội địa và cho biết có thể yên tâm sử dụng. Trên Facebook, chị H. - một người bán hàng online tại Quảng Nam cũng nhập loại kem này về bán và dành nhiều lời "có cánh" để giới thiệu về sản phẩm này. Chị cho biết loại kem này ăn không buốt răng như kem Việt Nam, lại có nhiều vị để lựa chọn, không quá ngọt và có hương vị tự nhiên hơn nhiều do với kem Việt. Bài rao bán kem với nhiều loại hương vị khác nhau cùng mức giá rẻ bất ngờ khiến nhiều người chú ý. Cũng theo lời giới thiệu của người này thì kem có tới 30 vị khác nhau, và 1 thùng 40 que được bán với giá 190.000 đồng. Tính ra, mỗi que kem sẽ chỉ có giá gần 5.000 đồng. Khi được hỏi tại sao giá cả lại cao hơn so với những người bán khác, người kinh doanh online này cho hay do công vận chuyển kem từ Lào Cai vào đến nơi chị bán khá xa, bởi vậy mà giá thành cũng được tăng lên để có lời. Tuy nhiên, chị cũng khẳng định luôn rằng kem được bảo quản bằng đá khô, luôn ở nhiệt độ thấp nên chất lượng không hề bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển đường dài. Chị H. cho biết do thời tiết miền Trung nắng nóng nên mặt hàng chị bán luôn trong tình trạng "cháy". Cứ 3 ngày, chị lại phải nhập hàng từ tổng kho tại Lào Cai một lần. Số kem chị bán chủ yếu là cho khách sỉ, còn khách lẻ thì bán được khoảng 2 - 3 thùng mỗi ngày. Cũng được hỏi về giấy tờ nguồn gốc của hàng hóa nhưng chị H. nói rằng chị nhập "sang tay" từ một chủ hàng khác, bởi vậy nên không có giấy tờ. Để tăng thêm phần tin cậy cho sản phẩm của mình, người này cũng ra sức nhấn mạnh: "Đây là hàng nội địa của Trung Quốc, thế nên rất tốt và không phải lo về chất lượng". Những người bán đều khẳng định kem là hàng nội địa Trung Quốc nên không cần lo lắng về chất lượng. Như vậy, có thể thấy rằng mặc dù giá cả không hề rẻ hơn so với hàng trong nước là bao, thế nhưng loại kem được gắn mác nội địa Trung Quốc lại thu hút và nhận được sự quan tâm lớn hơn nhiều của người tiêu dùng. Tuy nhiên, phần lớn những người đang kinh doanh mặt hàng này, cũng như người mua đều chưa được cung cấp thông tin về nguồn gốc thật sự cũng như chất lượng của những que kém đủ màu, đủ vị này. Mới đây nhất, Đội Quản lý thị trường tình Lạng Sơn cho biết vào ngày 21/5/2019, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một chiếc xe ô tô và phát hiện trên thùng xe có 15 thùng xốp màu trắng đựng kem đang trên đường mang đi tiêu thụ. Kiểm tra thực tế bên trong có tới 3.750 cây kem với hương vị trái cây và socola được đóng gói chân không, với khối lượng 50g/que. Toàn bộ số kem này là do Trung Quốc sản xuất và có giá trị lên tới hơn 20 triệu đồng. Theo khai nhận của chủ hàng toàn bộ số kem que trên được mua tại khu vực cửa khẩu Chi Ma vận chuyển về khu vực thành phố Lạng Sơn để bán lẻ kiếm lời. Đội ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ xe với số tiền là 8 triệu đồng, buộc các chủ hàng tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm trên theo quy định, trước sự giám sát của Đoàn kiểm tra và chính quyền địa phương. Bao bì bắt mắt thu hút người tiêu dùng mua về ăn thử các loại kem không rõ nguồn gốc xuất xứ này.

Những loại kem được nhập về từ Trung Quốc mặc dù có nhiều hương vị và màu sắc bắt mắt, tuy nhiên lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn đối với sức khỏe của người sử dụng, gây ngộ độc thực phẩm và nhiều bệnh nguy hiểm khác. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 150.000 ca mới mắc và trên 75.000 trường hợp tử vong do ung thư, trong đó có nguyên nhân từ việc sử dụng thực phẩm thiếu an toàn và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Như vậy, mỗi chúng ta hãy làm một người tiêu dùng thông thái, sử dụng các thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân cũng như những người thân của mình.