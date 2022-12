Cận cảnh căng sợi cáp dây văng đầu tiên của cầu Mỹ Thuận 2

Ngày 5/12, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông vận tải) cho biết vừa phối hợp với Liên doanh nhà thầu tổ chức lễ căng cáp dây văng đầu tiên tại trụ tháp T16 cầu Mỹ Thuận 2. (Ảnh: Báo Giao thông). Đây là hạng mục thuộc gói thầu Gói thầu XL.03B - Thi công thân trụ (từ T14- T17) và kết cấu phần trên nhịp chính dây văng; kè gia cố bờ sông; hệ thống ATGT đường bộ; hệ thống điện chiếu sáng. Gói thầu do liên doanh nhà thầu Công ty CP Xây lắp Trung Nam - Trung chính - VNCN E&C thực hiện và được khởi công vào tháng 11/2021. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM). Căng dây cáp đầu tiên tại tháp trụ T16 dự án công trình cầu Mỹ Thuận 2 vào trưa ngày 5/12. (Ảnh: Báo Lao Động). Công nhân đang kéo cáp dây văng. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM). Dây văng cầu Mỹ Thuận 2 có màu xanh và sẽ có tổng cộng 128 dây được căng trên 2 trụ tháp chính hình kim cương. (Ảnh: Báo Giao thông). Chia sẻ với báo chí, ông Phan Văn Quân - Giám đốc Ban điều hành liên danh nhà thầu, dự án cầu Mỹ Thuận 2 - gói thầu XL.03B cho biết, sau hơn 11 tháng thi công, đơn vị đã đạt được những mốc tiến độ đáng ghi nhận. Cụ thể, đã hoàn thảnh 30/33 đốt trụ tháp, đổ được bê tông sàn K1 trên trụ tháp T15 và T16. (Ảnh: Báo Lao Động). "Để đạt được tiến độ này đó là nhờ vào sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ công nhân, nhà thầu. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi khi những sợi cáp dây văng đầu tiên được căng lên thành công tốt đẹp. Đây là dấu mốc rất quan trọng để toàn thể công trường chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để công trình đạt tiến độ đã đề ra, phấn đấu cơ bản hoàn thành năm 2023", ông Phan Văn Quân chia sẻ. (Ảnh: Báo Lao Động). Quá trình căng dây cáp, các công nhân luôn chú trọng đảm bảo công tác an toàn lao động. (Ảnh: Báo Lao Động). Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 7, tính đến ngày 22/11, công trình cầu Mỹ Thuận 2 có tổng giá trị xây lắp đạt hơn 65%, vượt khoảng 2% so với kế hoạch. Trong đó, gói XL.03B đạt gần 30%, vượt khoảng 3%. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM). Dự án có 5 gói thầu, trong đó, gói XL.03B bao gồm thi công thân trụ từ T14 đến trụ T17 và kết cấu phần trên nhịp chính dây văng là quan trọng nhất. (Ảnh: Phối cảnh cầu Mỹ Thuận 2).

Ngày 5/12, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông vận tải) cho biết vừa phối hợp với Liên doanh nhà thầu tổ chức lễ căng cáp dây văng đầu tiên tại trụ tháp T16 cầu Mỹ Thuận 2. (Ảnh: Báo Giao thông). Đây là hạng mục thuộc gói thầu Gói thầu XL.03B - Thi công thân trụ (từ T14- T17) và kết cấu phần trên nhịp chính dây văng; kè gia cố bờ sông; hệ thống ATGT đường bộ; hệ thống điện chiếu sáng. Gói thầu do liên doanh nhà thầu Công ty CP Xây lắp Trung Nam - Trung chính - VNCN E&C thực hiện và được khởi công vào tháng 11/2021. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM). Căng dây cáp đầu tiên tại tháp trụ T16 dự án công trình cầu Mỹ Thuận 2 vào trưa ngày 5/12. (Ảnh: Báo Lao Động). Công nhân đang kéo cáp dây văng. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM). Dây văng cầu Mỹ Thuận 2 có màu xanh và sẽ có tổng cộng 128 dây được căng trên 2 trụ tháp chính hình kim cương. (Ảnh: Báo Giao thông). Chia sẻ với báo chí, ông Phan Văn Quân - Giám đốc Ban điều hành liên danh nhà thầu, dự án cầu Mỹ Thuận 2 - gói thầu XL.03B cho biết, sau hơn 11 tháng thi công, đơn vị đã đạt được những mốc tiến độ đáng ghi nhận. Cụ thể, đã hoàn thảnh 30/33 đốt trụ tháp, đổ được bê tông sàn K1 trên trụ tháp T15 và T16. (Ảnh: Báo Lao Động). "Để đạt được tiến độ này đó là nhờ vào sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ công nhân, nhà thầu. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi khi những sợi cáp dây văng đầu tiên được căng lên thành công tốt đẹp. Đây là dấu mốc rất quan trọng để toàn thể công trường chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để công trình đạt tiến độ đã đề ra, phấn đấu cơ bản hoàn thành năm 2023", ông Phan Văn Quân chia sẻ. (Ảnh: Báo Lao Động). Quá trình căng dây cáp, các công nhân luôn chú trọng đảm bảo công tác an toàn lao động. (Ảnh: Báo Lao Động). Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 7, tính đến ngày 22/11, công trình cầu Mỹ Thuận 2 có tổng giá trị xây lắp đạt hơn 65%, vượt khoảng 2% so với kế hoạch. Trong đó, gói XL.03B đạt gần 30%, vượt khoảng 3%. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM). Dự án có 5 gói thầu, trong đó, gói XL.03B bao gồm thi công thân trụ từ T14 đến trụ T17 và kết cấu phần trên nhịp chính dây văng là quan trọng nhất. (Ảnh: Phối cảnh cầu Mỹ Thuận 2).