Cận cảnh biệt thự xa hoa ngập rau xanh của Hoa hậu Giáng My

Từ khi đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992 đến nay, Giáng My vẫn được gọi vui là "hoa hậu độc nhất vô nhị" hay "hoa hậu chưa có người kế vị" vì cuộc thi chỉ tổ chức một lần duy nhất. Ảnh: FB Giang My Nguyen Ở tuổi 53, Hoa hậu Giáng My khiến khán giả ngưỡng mộ bởi ngoại hình tươi trẻ, tận hưởng sự bình yên, thảnh thơi trong biệt thự xa hoa tại quận 2 (TP HCM). Ảnh: FB Giang My Nguyen Biệt thự của Hoa hậu Giáng My thiết kế theo phong cách Châu Âu, khu vực sân thượng trồng nhiều rau xanh và hoa. Ảnh: FB Giang My Nguyen Mới đây, Hoa hậu Giáng My thích thú khoe thành quả thu hoạch từ vườn nhà. Ảnh: FB Giang My Nguyen Người đẹp cho biết, chỉ không ra vài ngày thôi là khu vườn um tùm. Ảnh: FB Giang My Nguyen Mùa mưa, rau củ quả tốt um. Ảnh: FB Giang My Nguyen Nàng hậu đầu tư làm giàn chắc chắn để trồng các loại dây leo như mướp, bí đao,... Ảnh: FB Giang My Nguyen Hoa thiên lý trồng thành giàn, cho nhiều hoa, giúp tạo bóng mát. Ảnh: FB Giang My Nguyen Nhiều bạn bè khen Giáng My khéo tay, chăm sóc được cả vườn rau sạch "quý" giữa thành phố. Ảnh: FB Giang My Nguyen Hoa hậu Đền Hùng tự nhận mình là "người nông dân thành phố". Ảnh: FB Giang My Nguyen Giáng My tận tưởng khoảnh khắc bình yên trong khu vườn xanh mát. Ảnh: FB Giang My Nguyen Bên trong biệt thự mang gu thẩm mỹ tinh tế của hàng hậu. Ảnh: FB Giang My Nguyen Góc nào cũng tràn ngập hoa tươi, nội thất sang chảnh. Ảnh: FB Giang My Nguyen Cận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường