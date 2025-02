Hoa Baby Three độc lạ “gây sốt” dịp Valentine 2025

Dịp Valentine năm nay, hoa vĩnh cửu và các loại búp bê xinh xắn trở thành mặt hàng được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi vẻ đẹp thanh thoát và bền bỉ theo thời gian. Ảnh: Facebook Hoàng Yến Đáng chú ý hơn cả nhà những bó hoa làm từ gấu bông và đồ chơi Baby Three. Ảnh: Nhóc Giftshop Trong đó, set quà tặng được thiết kế từ Baby Three được nhiều bạn trẻ quan tâm bởi tính "hot trend" của món đồ chơi này. Ảnh: FB Phương Mai Baby Three là món đồ chơi từ Trung Quốc. Theo đó, những nhân vật bằng bông có khuôn mặt tròn cùng biểu cảm đáng yêu, phong phú, ngoại hình ngây thơ và thân thiện, thường được thiết kế theo nhiều chủ đề bộ sưu tập: hải sản, cổ tích, bánh ngọt, 12 con giáp...Ảnh: FB Phương Mai Mỗi set quà Baby Three được mix cùng hoa sáp, hoa lụa, dây ruy băng đẹp mắt...Ảnh: Facebook Chị Giang, nhân viên tại một cửa hàng quà tặng và phụ kiện ở Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, Baby Three là món quà bán chạy nhất dịp Valentine năm nay. Thậm chí, một số mẫu "hot" như Gương Thần Baby Three, Hải Sản...còn "cháy hàng". Ảnh: FB Nhóc Giftshop Chọn Baby Three làm món quà Valentine cho bạn gái, bạn Duy Khánh (28 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Baby Three là mặt hàng đang hot, bạn gái tôi cũng rất thích nên tôi chọn Baby Three, thêm một vài phụ kiện như hoa len,... làm món quà Valentine". Ảnh: Happy Flower Mỗi bó hoa Baby Three giá dao động từ 200.000 – 900.000 đồng/set, tùy loại. Ảnh: Facebook Những hộp quà Baby Three được trang trí bắt mắt. nh: FB Nhóc Giftshop

