Các đại gia Việt trải qua tuổi thơ vất vả như thế nào?

Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trung Nguyên sinh ra trong gia đình nông dân nghèo khó ở huyện Ninh Hoà (tỉnh Khánh Hoà). Năm 1979, gia đình ông chuyển đến huyện miền núi M'drak, tỉnh Đăk Lắk. Ảnh: Wiki Tuổi thơ của vị đại gia là những ngày bẻ ngô, nuôi lợn và giúp mẹ đóng gạch, lội bộ trên con đường đất đỏ dài 15 km suốt 9 năm đến trường. Ảnh: Internet Năm 1981, khi bố gặp trọng bệnh, ông Đặng Lê Nguyên Vũ phải chạy vạy khắp nơi để có đủ 2 triệu đồng cho bố chữa bệnh. Có lẽ sự cơ cực đó đã "hun đúc" ý chí làm giàu trong ông. Ảnh: Internet Trước khi trở thành đại gia nổi tiếng trên thương trường, bầu Đức đã phải trải qua tuổi thơ vất vả. Ông sinh ra trong gia đình nông dân nghèo ở Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, ngày ngày dắt trâu ra đồng khi còn nhỏ. Ảnh: Người lao động 10 năm dắt trâu ra đồng, kéo cày, xẻ đất, ông chỉ có tâm nguyện duy nhất là học giỏi, đỗ đại học và có nghề để thoát khỏi cuộc sống bần hàn. Ảnh: LangsonTV Sau 4 lần thi đại học không như ý muốn, bầu Đức chọn con đường khởi nghiệp riêng, không qua trường đại học mà bằng trường đời. Ảnh: Vietnamnet Sinh ra trong gia đình đông anh em, đại gia Lê Ân cũng phải trải qua tuổi thơ nghèo khó, túng thiếu. Ông bắt đầu mưu sinh bằng cách mướn chiếc máy may, đặt trên vỉa hè trước một trại lính để sửa đồ cho khách. Ảnh: Internet Sau đó, ông được truyền nghề may áo vest. Ông gom hết vốn liếng vào Sài Gòn thuê căn nhà trên đường Võ Văn Tần (quận 3) mở tiệm chuyên may đồ vest. Chỉ một thời gian ngắn, tiệm may của ông trở thành một trong những tiệm may đồ vest hàng đầu của Sài Gòn. Ảnh: Petrotimes Thời gian sau đó, đại gia Lê Ân trải qua nhiều nghề kinh doanh và gặp biến cố lớn, phải vào tù nhiều lần. Năm 2005, ông được đặc xá ra tù trước thời hạn và tiếp tục dựng lại cơ nghiệp. Ảnh: Internet Ít ai biết, đại gia Trầm Bê sinh ra trong một gia đình nghèo có 4 anh em. Ông từng nuôi con gà, con heo...rồi mang ra chợ bán, kiếm tiền nuôi bá má. Quanh năm chỉ có một bộ đồ dính da. Ảnh: Internet Tuổi thơ của ông Trầm Bê gắn với đàn trâu trên đồng. Ông còn phải đi ở đợ cho hào phú và chở củi mướn. Ảnh: Cand

Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trung Nguyên sinh ra trong gia đình nông dân nghèo khó ở huyện Ninh Hoà (tỉnh Khánh Hoà). Năm 1979, gia đình ông chuyển đến huyện miền núi M'drak, tỉnh Đăk Lắk. Ảnh: Wiki Tuổi thơ của vị đại gia là những ngày bẻ ngô, nuôi lợn và giúp mẹ đóng gạch, lội bộ trên con đường đất đỏ dài 15 km suốt 9 năm đến trường. Ảnh: Internet Năm 1981, khi bố gặp trọng bệnh, ông Đặng Lê Nguyên Vũ phải chạy vạy khắp nơi để có đủ 2 triệu đồng cho bố chữa bệnh. Có lẽ sự cơ cực đó đã "hun đúc" ý chí làm giàu trong ông. Ảnh: Internet Trước khi trở thành đại gia nổi tiếng trên thương trường, bầu Đức đã phải trải qua tuổi thơ vất vả. Ông sinh ra trong gia đình nông dân nghèo ở Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, ngày ngày dắt trâu ra đồng khi còn nhỏ. Ảnh: Người lao động 10 năm dắt trâu ra đồng, kéo cày, xẻ đất, ông chỉ có tâm nguyện duy nhất là học giỏi, đỗ đại học và có nghề để thoát khỏi cuộc sống bần hàn. Ảnh: LangsonTV Sau 4 lần thi đại học không như ý muốn, bầu Đức chọn con đường khởi nghiệp riêng, không qua trường đại học mà bằng trường đời. Ảnh: Vietnamnet Sinh ra trong gia đình đông anh em, đại gia Lê Ân cũng phải trải qua tuổi thơ nghèo khó, túng thiếu. Ông bắt đầu mưu sinh bằng cách mướn chiếc máy may, đặt trên vỉa hè trước một trại lính để sửa đồ cho khách. Ảnh: Internet Sau đó, ông được truyền nghề may áo vest. Ông gom hết vốn liếng vào Sài Gòn thuê căn nhà trên đường Võ Văn Tần (quận 3) mở tiệm chuyên may đồ vest. Chỉ một thời gian ngắn, tiệm may của ông trở thành một trong những tiệm may đồ vest hàng đầu của Sài Gòn. Ảnh: Petrotimes Thời gian sau đó, đại gia Lê Ân trải qua nhiều nghề kinh doanh và gặp biến cố lớn, phải vào tù nhiều lần. Năm 2005, ông được đặc xá ra tù trước thời hạn và tiếp tục dựng lại cơ nghiệp. Ảnh: Internet Ít ai biết, đại gia Trầm Bê sinh ra trong một gia đình nghèo có 4 anh em. Ông từng nuôi con gà, con heo...rồi mang ra chợ bán, kiếm tiền nuôi bá má. Quanh năm chỉ có một bộ đồ dính da. Ảnh: Internet Tuổi thơ của ông Trầm Bê gắn với đàn trâu trên đồng. Ông còn phải đi ở đợ cho hào phú và chở củi mướn. Ảnh: Cand