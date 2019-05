Ca sĩ "trai xấu" vạn người mê có thể trở thành tỷ phú USD trước tuổi 30

Tour Divide bắt đầu từ tháng 3/2017, không lâu sau khi album Divide đình đám của trai xấu Ed Sheeran phát hành. Nam ca sĩ 28 tuổi thực hiện 260 đêm diễn khắp thế giới.

Dự kiến chuyến lưu diễn của nam ca sĩ Shape of You sẽ kết thúc vào tháng 8 năm nay tại châu Âu. Theo The Sun, lịch trình Divide dày đặc và mệt mỏi nhưng hoàn toàn xứng đáng khi Ed Sheeran đang trên đường trở thành tỷ phú USD.

Đến nay, nam ca sĩ Ed Sheeran đã thu về khoảng 627 triệu USD từ các đêm diễn Divide. Các chuyên gia cho rằng những show còn lại trong 3 tháng tới sẽ giúp nam ca sĩ kiếm thêm 100 triệu bảng (hơn 127 triệu USD).

Ed Sheeran đang trên đường trở thành tỷ phú USD. Ảnh: Getty.

Khi đó, khối tài sản của Ed Sheeran sẽ tiến đến gần mốc 1 tỷ USD. Nhiều khả năng anh sẽ chính thức gia nhập câu lạc bộ tỷ phú USD trước khi bước sang tuổi 30.



“Người đàn ông từng phải hát dạo trên phố giờ đây sắp trở thành tỷ phú. Điều này cho thấy các đêm diễn live có sức hút lớn đến mức nào”, Metro dẫn lời Mark Borkowski, một chuyên gia trong ngành công nghiệp âm nhạc, nhận định.

“Ed rõ ràng có đội ngũ rất giỏi. Họ hiểu rõ phải làm gì”, ông Borkowski nhấn mạnh.

Tiết lộ về doanh thu chuyến lưu diễn Divide được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Sunday Times Rich List xếp Ed Sheeran vào vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng các ca sĩ giàu nhất Vương quốc Anh.

Theo bảng xếp hạng này, nam ca sĩ 28 tuổi sở hữu khoảng 160 triệu bảng (hơn 203 triệu USD), gấp đôi năm 2018. Anh xếp trên nữ danh ca Adele, người có 150 triệu bảng (khoảng 190 triệu USD).

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Ed Sheeran sẽ dừng lại. Anh đang tận hưởng thành công với ca khúc I Don’t Care hợp tác cùng Justin Bieber.