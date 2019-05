Có gì đặc biệt trong trái ổi dứa giá một cân bằng 40kg ổi thường?

Theo nguồn tin trên Vietnamnet, trong khi ổi Việt Nam được bán tràn lan khắp chợ dân sinh và chợ mạng với giá 15.000 - 30.000 đồng/kg thì ổi dứa - loại hoa quả đến từ New Zealand - có giá tới 700.000 - 800.000 đồng/kg. Ảnh: Dillydally. Nếu tính giá trung bình 20.000 đồng/kg thì 1kg ổi dứa New Zealand có giá tương đương với khoảng 40kg ổi đặc sản của Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet. Mặc dù giá vô cùng đắt đỏ nhưng loại ổi xuất xứ từ New Zealand lại được nhiều người săn lùng. Ảnh: Vietnamnet. Loại ổi này nhỏ hơn so với ổi Việt Nam, có màu xanh lục. Ảnh: Baywatcher. Khi chín, quả ổi New Zealand chuyển sang màu vàng. Ảnh: Dillydally. Loại ổi này có vị thơm đặc biệt giống như vị dứa, táo và bạc hà kết hợp. Ảnh: Bite. Phần thịt phân tách thành 2 phần riêng biệt. Ruột ổi trong suốt, cá nhiều hạt, rất mềm khi chín. Ảnh: Mountainwomen. Phần cùi bên ngoài giống như cùi ổi thông thường, nhưng không giòn như ổi ta. Ảnh: Stuff. Mùa thu hoạch ổi New Zealand thường bắt đầu từ khoảng tháng ba đến tháng sáu hàng năm. Ảnh: Mitre 10. Cũng theo Vietnamnet, nhiều khách hàng mua loại ổi này vì tò mò, muốn thử xem mùi vị của chúng ra sao. Ảnh: Waimea. Video: Tác dụng của quả ổi. Nguồn: Youtube.

