Bưởi Diễn cổ thụ “xuống giá” chờ đại gia rước về chơi Tết

Tại chợ hoa Tết trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội), những ngày sát Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều nhà vườn hối hả đưa những gốc bưởi Diễn cổ thụ bày bán phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân Thủ đô. Để có những gốc bưởi Diễn cổ thụ đẹp, mang nét độc đáo, các nhà vườn phải bỏ thời gian, công sức, chăm sóc tỉ mỉ và vất vả. Chia sẻ với phóng viên, đại diện một nhà vườn cho biết, thị trường năm nay vẫn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên sức tiêu thụ mặt hàng này thấp hơn nhiều so với mọi năm. Trung bình, một gốc bưởi Diễn cổ thụ với hàng trăm quả chín vàng được bán khoảng 40-50 triệu đồng. Nếu là khách ngoại tỉnh mua, nhà vườn sẽ tính thêm chi phí vận chuyển, chênh lệch nhau khoảng 1-2 triệu đồng/gốc. Theo nhà vườn, để những trái bưởi to, đẹp và chín vàng đều dịp Tết, bưởi sẽ được ghép khi còn non hoặc cho đơm hoa kết trái trực tiếp. Thời gian ghép quả rơi vào tháng 5,6 là đẹp nhất. Để quả bưởi không bị rơi rụng, nhà vườn sử dụng dây buộc chéo quả vào cành trên thân cây. Người dân thích thú, chụp ảnh kỷ niệm với những gốc bưởi Diễn cổ thụ. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, khách hàng mua sắm cây cảnh tại chợ hoa Tết trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) được yêu cầu quét mã QR và thực hiện 5k. Nhiều gốc bưởi Diễn cổ thụ bày bán và sẵn sàng "xuống giá" cho khách hàng. Những gốc bưởi Diễn cổ thụ chờ "đại gia" rước về chơi Tết.

Tại chợ hoa Tết trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội), những ngày sát Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều nhà vườn hối hả đưa những gốc bưởi Diễn cổ thụ bày bán phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân Thủ đô. Để có những gốc bưởi Diễn cổ thụ đẹp, mang nét độc đáo, các nhà vườn phải bỏ thời gian, công sức, chăm sóc tỉ mỉ và vất vả. Chia sẻ với phóng viên, đại diện một nhà vườn cho biết, thị trường năm nay vẫn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên sức tiêu thụ mặt hàng này thấp hơn nhiều so với mọi năm. Trung bình, một gốc bưởi Diễn cổ thụ với hàng trăm quả chín vàng được bán khoảng 40-50 triệu đồng. Nếu là khách ngoại tỉnh mua, nhà vườn sẽ tính thêm chi phí vận chuyển, chênh lệch nhau khoảng 1-2 triệu đồng/gốc. Theo nhà vườn, để những trái bưởi to, đẹp và chín vàng đều dịp Tết, bưởi sẽ được ghép khi còn non hoặc cho đơm hoa kết trái trực tiếp. Thời gian ghép quả rơi vào tháng 5,6 là đẹp nhất. Để quả bưởi không bị rơi rụng, nhà vườn sử dụng dây buộc chéo quả vào cành trên thân cây. Người dân thích thú, chụp ảnh kỷ niệm với những gốc bưởi Diễn cổ thụ. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, khách hàng mua sắm cây cảnh tại chợ hoa Tết trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) được yêu cầu quét mã QR và thực hiện 5k. Nhiều gốc bưởi Diễn cổ thụ bày bán và sẵn sàng "xuống giá" cho khách hàng. Những gốc bưởi Diễn cổ thụ chờ "đại gia" rước về chơi Tết.