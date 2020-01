Chợ hoa Tết tập nập “kẻ bán, người mua” đến ngày cuối cùng năm Âm lịch

Bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, chợ hoa Hàng Lược thu hút "người bán, kẻ mua" tấp nập. Dù không biết địa điểm này được hình thành từ bao giờ nhưng nhiều cụ già cho biết cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về người trồng quất, trồng đạo từ các làng Quảng Bá, Nhật Tân, Nghi Tàm lại đổ về đây và điểm chợ này tấp nập cho tới tận chiều 30 Tết. Không chỉ có đào, quất mà chợ hoa Hàng Lược năm nay còn có nhiều loại mặt hàng cây cảnh về trang trí Tết lạ mắt, điển hình như cây lúa xanh. Các loại hoa, cây cảnh ở chợ Hàng Lược được chọn lọc nên có đắt hơn đôi chút, nhưng lại làm ưng lòng người mua. Vài năm gần đây, phục vụ thị hiếu, chợ xuất hiện những loại hoa ngoại nhập đẹp, lạ mắt. Người bán, kẻ mua tấp nập khiến chợ hoa Hàng Lược đoạn Hàng Chai, Hàng Rươi, Hàng Mã, Hàng Đồng, phố Bích Họa Phùng Hưng vui hơn ngày thường. Không giống như chợ hoa Hàng Lược buôn bán về sáng thì chợ hoa Quảng An lại tập nập về buổi đêm. Hàng ngàn loại hoa từ khắp mọi miền Tổ quốc hay được nhập từ nước ngoài về đều có mặt tại chợ hoa Quảng An dịp cận Tết. Theo chia sẻ của chị Luyến (chủ sạp hoa tại chợ Quảng An) cho biết: "Năm nay do thời tiết nắng nóng nhiều nên nhiều loại hoa nở sớm. Nguồn cung ứng hoa có phần ít hơn mọi năm nên giá thành có cao hơn. Tuy nhiên, lượng hàng không đến nỗi quá khan hiếm khiến các tiểu thương hét giá, ép giá khách hàng. Hợp lý, thuận mua vừa bán thì mua". Ngoài những loại hoa truyền thống như hoa ly, hoa thược dược thì tại chợ hoa Quảng An còn có nhiều loại hoa nhập ngoại với hương, sắc thu hút khách mua. Vẫn giữ thói quen như nhiều năm trước, chị em bạn Lan Anh - Phương An cũng đến chợ hoa Quảng An sắm hoa để trang trí nhà trong những ngày Tết. Dịp cận Tết nhiều xe container chuyển hoa từ nhiều miền của Tổ quốc về quy tự tại chợ hoa Quảng An tăng thêm phần nhộn nhịp cho khu chợ này. Bên cạnh việc kinh doanh nhiều người cũng tranh thủ ngủ mỗi khi vắng khách hỏi mua tại chợ hoa Quảng An. Một nhóm bạn trẻ đến với chợ hoa đêm Quảng An vừa ngắm hoa vừa mua về trang trí nhà.

