Chợ hoa Tết Hà Nội vắng chưa từng có, tiểu thương uể oải chờ khách

Hàng năm, những ngày cận Tết Nguyên đán, chợ hoa ở khu vực đường Bưởi, Lạc Long Quân (Hà Nội) luôn tấp nập “kẻ bán, người mua”. Năm nay, thị trường hoa Tết ở đây đang rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Cảnh đìu hiu bao trùm con đường hoa Lạc Long Quân trước thềm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Những cây quất cảnh giá dao động từ 600 nghìn đồng đến vài triệu, được người bán xếp hàng dài chờ khách. Quất cảnh quả chín vàng, đẹp mã nhưng tiêu thụ chậm. “Công sức vất vả cả năm trời chỉ mong buôn bán dịp Tết này, nhưng do dịch bệnh phức tạp, người dân lo ngại tập trung nơi đông đúc nên ít ai đến chợ. Buồn quá”, một tiểu thương chia sẻ. Thỉnh thoảng xuất hiện một vài vị khách, nhưng họ cũng chỉ ngó nghiêng một chút rồi nhanh chóng rời đi. Chợ hoa Lạc Long Quân vắng chưa từng có, tiểu thương ngồi mệt mỏi chờ khách. Thậm chí, thời điểm này đã có nhiều tiểu thương bán đào "xả hàng" để "chạy" dịch, nhưng lượng khách vẫn ít ỏi. Vắng khách, người bán đào ở con đường hoa Lạc Long Quân ngồi dài, bấm điện thoại để "giết thời gian". Những cành đào nhỏ được bán ở đây giao động giá từ 150 - 300 nghìn đồng/cành. Những cành đào với đủ hình dáng, thế đẹp đã bung nở hoa “nóng lòng” chờ khách mua. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách mua hoa đào ở Lạc Long Quân càng giảm so với mọi năm.

Hàng năm, những ngày cận Tết Nguyên đán, chợ hoa ở khu vực đường Bưởi, Lạc Long Quân (Hà Nội) luôn tấp nập “kẻ bán, người mua”. Năm nay, thị trường hoa Tết ở đây đang rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Cảnh đìu hiu bao trùm con đường hoa Lạc Long Quân trước thềm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Những cây quất cảnh giá dao động từ 600 nghìn đồng đến vài triệu, được người bán xếp hàng dài chờ khách. Quất cảnh quả chín vàng, đẹp mã nhưng tiêu thụ chậm. “Công sức vất vả cả năm trời chỉ mong buôn bán dịp Tết này, nhưng do dịch bệnh phức tạp, người dân lo ngại tập trung nơi đông đúc nên ít ai đến chợ. Buồn quá”, một tiểu thương chia sẻ. Thỉnh thoảng xuất hiện một vài vị khách, nhưng họ cũng chỉ ngó nghiêng một chút rồi nhanh chóng rời đi. Chợ hoa Lạc Long Quân vắng chưa từng có, tiểu thương ngồi mệt mỏi chờ khách. Thậm chí, thời điểm này đã có nhiều tiểu thương bán đào "xả hàng" để "chạy" dịch, nhưng lượng khách vẫn ít ỏi. Vắng khách, người bán đào ở con đường hoa Lạc Long Quân ngồi dài, bấm điện thoại để "giết thời gian". Những cành đào nhỏ được bán ở đây giao động giá từ 150 - 300 nghìn đồng/cành. Những cành đào với đủ hình dáng, thế đẹp đã bung nở hoa “nóng lòng” chờ khách mua. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách mua hoa đào ở Lạc Long Quân càng giảm so với mọi năm.