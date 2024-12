BR-VT: 6 nhà thầu bị loại do lỗi bằng cấp tại gói thầu hơn 200 tỷ

6/8 nhà thầu có nhân sự dùng bằng giả

Gói thầu Xây lắp và thiết bị (gói thầu số 08) thuộc dự án Chung cư tái định cư tại Khu tái định cư phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm chủ đầu tư và chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Biên bản mở thầu (Nguồn: MSC)

Theo Biên bản mở thầu ngày 30/10/2024, gói thầu trên có 3 nhà thầu độc lập và 5 liên danh tham dự:

Công ty CP Xây dựng An Phú Gia dự thầu với giá 225,512 tỷ đồng; giá sau giảm 15% còn 191,685 tỷ đồng;

Liên danh Thắng Nhất (Công ty CP Xây dựng DIC Holdings - đại diện liên danh) dự thầu với giá 214,768 tỷ đồng; giá sau giảm 9,6% còn 194,150 tỷ đồng;

Liên danh XD204 - Hà Đô (Công ty CP Xây dựng 204 - đại diện liên danh) dự thầu với giá 197,515 tỷ đồng;

Liên danh Tiến Đức - Phú Cường (Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đức - đại diện liên danh) dự thầu với giá 225,718 tỷ đồng; giá sau giảm 11,68% còn 199,354 tỷ đồng;

Liên danh HPT - TQV (Công ty TNHH Hoàng Phú Thái - đại diện liên danh) dự thầu với giá 199,811 tỷ đồng;

Liên danh Quản Trung - Hoàng Gia (Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Quản Trung - đại diện liên danh) dự thầu với giá 225,532 tỷ đồng; giá sau giảm 10,41% còn 202,054 tỷ đồng;

Công ty CP Xây dựng U&I dự thầu với giá 205,231 tỷ đồng;

Công ty CP Đầu tư xây dựng và Dịch vụ thương mại Thái Thịnh dự thầu với giá 212,079 tỷ đồng; giá sau giảm 1% còn 209,958 tỷ đồng.

Trích một phần trong báo cáo đánh giá HSDT (Nguồn: MSC)

Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), có 6/8 nhà thầu bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Thuyết minh các trường hợp không đáp ứng này đều có liên quan đến việc nhân sự chủ chốt sử dụng bằng cấp không trung thực. Cụ thể:

Công ty CP Xây dựng An Phú Gia bố trí ông Vũ Văn Tài - kỹ sư xây dựng cầu đường bộ cho vị trí cán bộ phụ trách thi công phần hạ tầng, với bằng đại học do Trường Đại học Giao thông vận tải cấp. Qua xác minh, nhà trường xác nhận: “Bằng của ông Vũ Văn Tài không phải do Trường Đại học Giao thông vận tải cấp”.

Liên danh Thắng Nhất (Công ty CP Xây dựng DIC Holdings - đại diện liên danh) bố trí ông Trần Anh Dũng - kỹ sư trắc đạc - bản đồ cho vị trí cán bộ phụ trách trắc đạc công trình, với bằng đại học do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM cấp. Tuy nhiên, trường đại học này khẳng định: “Văn bằng tốt nghiệp của ông Trần Anh Dũng, sinh ngày 14/5/1992 không có tên trong hồ sơ lưu trữ và không phải do trường cấp”.

Liên danh XD204 - Hà Đô (Công ty CP Xây dựng 204 - đại diện liên danh) bố trí ông Nguyễn Hữu Thọ - kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp cho vị trí chỉ huy trưởng công trình, bằng đại học do Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam cấp. Tuy nhiên, trường đại học này có văn bản khẳng định: “Văn bằng tốt nghiệp của ông Nguyễn Hữu Thọ không đúng trong hồ sơ gốc lưu tại trường”.

Liên danh Tiến Đức - Phú Cường (Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đức - đại diện liên danh) bố trí nhân sự Nguyễn Văn Quang - kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp cho vị trí chỉ huy trưởng công trình, bằng đại học do Trường Đại học Kiến trúc TP HCM cấp. Tuy nhiên, văn bản xác nhận của Trường Đại học Kiến trúc TP HCM khẳng định: “Nguyễn Văn Quang, sinh ngày 18/10/1980 không có hồ sơ lưu cấp bằng tốt nghiệp đại học của Phòng Quản lý đào tạo Trường Đại học Kiến trúc TP HCM”.

Liên danh Quản Trung - Hoàng Gia (Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Quản Trung - đại diện liên danh) đề xuất nhân sự Nguyễn Văn Luyện, kỹ sư điện công nghiệp cho vị trí cán bộ kỹ thuật thi công phần điện, lắp đặt thiết bị, bằng đại học do Trường Đại học Công nghiệp TP HCM cấp. Tuy nhiên, trong văn bản Nhà trường xác nhận văn bằng đại học của ông Nguyễn Văn Luyện “không có hồ sơ lưu trữ tại Trường”.

Tương tự, Công ty CP Đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Thái Thịnh bố trí nhân sự Danh Linh - kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản đồ cho vị trí cán bộ phụ trách trắc đạc công trình, bằng đại học do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM cấp. Tuy nhiên, trường này xác nhận: “Văn bằng tốt nghiệp của ông Danh Linh, sinh ngày 09/10/1996 không có tên trong hồ sơ lưu trữ và không phải do trường cấp”.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Vũng Tàu, Đoàn Hải Linh cho biết, từ những cơ sở này, tổ chuyên gia nhận thấy các nhà thầu có hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu, vi phạm khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, bị đánh giá không đạt tại mục năng lực và kinh nghiệm.

Doanh nghiệp nào trúng gói thầu hơn 200 tỷ?

Ngoài 6/8 nhà thầu không được lựa chọn, với lý do không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm, Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự (kê khai nhân sự không trung thực), thì Liên danh HPT-TQV (Công ty TNHH Hoàng Phú Thái - đại diện liên danh) cũng bị loại, với lý do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Quyết định 9091/QĐ-UBND (Nguồn: MSC)

Ngày 25/11/2024, UBND TP. Vũng Tàu đã phê duyệt Quyết định 9091/QĐ-UBND công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp và thiết bị (gói thầu số 08) thuộc dự án Chung cư tái định cư tại Khu tái định cư phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu.

Theo đó, Công ty CP Xây dựng U&I trúng thầu với giá 205,231 tỷ đồng thực hiện 26 tháng (giá dự toán gói thầu 225,781 tỷ đồng).

Công ty CP Xây dựng U&I (địa chỉ trụ sở tại phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thành lập năm 2008; người đại diện pháp luật là Vũ Xuân Dương.

Theo một vài số liệu mà PV tham khảo được, từ năm 2014 đến nay, Công ty CP Xây dựng U&I đã tham gia khoảng 35 gói thầu; trong đó, trúng khoảng 4 gói; tổng giá trị trúng thầu khoảng 337,842 tỷ đồng (cả trong vai trò độc lập và liên danh).

Tuy nhiên, Công ty CP Xây dựng U&I cũng vừa bị kiến nghị lên UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xem xét, xử lý vi phạm vì đã có hành vi sử dụng bằng giả…

PV Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.