Boeing 737 Max 9 hiện đại cỡ nào?

Chiều tối 5/1 (giờ địa phương), chiếc máy bay Boeing 737 Max 9 của Hãng hàng không Alaska Airlines (Mỹ) phải hạ cánh khẩn cấp chỉ sau 20 phút cất cánh vì cửa thoát hiểm ở giữa thân phi cơ bị bung ra ở độ cao 4.975m. May mắn, toàn bộ 170 hành khách và 6 người trong phi hành đoàn đều an toàn. Ảnh: Reuters Sau sự cố, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) yêu cầu kiểm tra ngay lập tức khoảng 171 máy bay Boeing 737 Max trước khi cho phép bay trở lại. Ảnh: AP Boeing 737 Max là dòng máy bay thân hẹp được phát triển bởi Boeing - hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới. Trong đó, Max 9 là một loại máy bay thuộc dòng này. Ảnh: Dallas Morning News Boeing 737 Max 9 nổi bật với buồng lái công nghệ cao, thân máy làm bằng vật liệu composite bền bỉ. Ảnh: Boeing Thiết kế nội thất bên trong Boeing 737 Max 9 ưu tiên sự thoải mái cho hành khách. Ảnh: Airlines Geeks B737 Max 9 nổi bật trong số các máy bay tầm xa với những cải tiến về tiết kiệm nhiên liệu. Trên máy bay được trang bị cổng USB để sạc thiết bị di động. Ảnh: Turkishairlines Boeing 737 Max 9 dài hơn và lớn hơn một chút so với Max 8. Mẫu 737 Max 9 chưa được sử dụng rộng rãi bằng Max 8, nhưng lại bán rất chạy vào năm ngoái. Ảnh: The Points Guy Máy bay Boeing 737 Max 9 chiếm khoảng 20% đơn hàng Max giao vào năm 2023. Ảnh: Boeing Sự cố cũng đặt ra những câu hỏi mới về độ an toàn của dòng máy bay Boeing Max. Ảnh: Boeing Trước đó, các cơ quan quản lý trên khắp thế giới đã đình chỉ bay máy bay Max 8 trong gần hai năm sau khi chuyến bay của Lion Air rơi ở Indonesia vào năm 2018 và một chiếc Max 8 của Ethiopian Airlines bị rơi vào năm 2019. Boeing đã thay đổi hệ thống điều khiển bay tự động liên quan đến các vụ tai nạn. Ảnh: Boeing Phân tích lỗi của máy bay Boeing 737 Max 8. Nguồn: VTV24

