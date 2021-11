Bộ Y tế phạt VINPHARMA, DP WESTERN PHARMA, Viheco vi phạm an toàn thực phẩm

Cụ thể, ngày 26/10/2021, Thanh tra Bộ Y tế đã ban quyết định xử phạt hành chính 25 triệu đồng đối với Công ty CP Dược phẩm Trung ương Viheco (địa chỉ KCN Quang Minh mở rộng, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội) do ông Nguyễn Văn Vinh làm Tổng Giám đốc.



Lý do, Công ty CP Dược phẩm Trung ương Viheco đã không theo dõi độ ổn định của sản phẩm theo quy định của pháp luật, vi phạm quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 22, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ.

Bộ Y tế đã xử phạt Công ty CP Dược phẩm Trung ương Viheco 25 triệu đồng.

Trước đó, ngày 15/10/2021, Thanh tra Bộ Y tế cũng đã quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP Tập đoàn Dược - Mỹ phẩm VINPHARMA (địa chỉ Lô D3, Khu công nghiệp Hapro, Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) do ông Hoàng Mạnh Khương làm Tổng Giám đốc

Công ty CP Tập đoàn Dược - Mỹ phẩm VINPHARMA có địa chỉ Lô D3, Khu công nghiệp Hapro, Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Theo đó, Công ty CP Tập đoàn Dược - Mỹ phẩm VINPHARMA đã xuất bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ khi chưa được đánh giá chất lượng theo yêu cầu, vi phạm quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 22, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Công ty cũng không theo dõi độ ổn định của sản phẩm theo quy định của pháp luật, vi phạm quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 22, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Với 2 hành vi vi phạm trên, Công ty CP Tập đoàn Dược - Mỹ phẩm VINPHARMA đã bị Thanh tra Bộ Y tế đã phạt tổng số tiền 50 triệu đồng.

Ngày 19/10/2021, Thanh tra Bộ Y tế cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 triệu đồng đối với Công ty CP DP WESTERN PHARMA (địa chỉ trụ sở số nhà 3 ngõ 267 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) do ông Nguyễn Văn Thơ làm Giám đốc.

Lý do, kho bảo quản sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty này không có đầy đủ giá kệ, sản phẩm để sát tường, vi phạm quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.