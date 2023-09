Bên trong phòng ngủ cực xinh xắn của Bình An - Phương Nga

Sau khi kết hôn, Bình An - Phương Nga ngày càng nhận được sự yêu mến của công chúng. Hiện, cặp đôi đang sống trong một căn chung cư rộng rãi tại Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet Căn nhà của Bình An - Phương Nga có thiết kế đơn giản với gam màu trắng - nâu ấm áp. Ảnh: chụp màn hình Phòng ngủ ban đầu được sơn tông màu xám, sau đó 2 vợ chồng nhiều lần đổi sang các gam màu khác như trắng và nâu nhưng vẫn chưa ưng ý. Ảnh: chụp màn hình Sau nhiều lần tham khảo, cuối cùng Phương Nga quyết định sơn lại phòng ngủ bằng gam màu trắng, phối với các món đồ nội thất màu đen trông sang trọng và hiện đại hơn. Ảnh: chụp màn hình Phương Nga cũng cho thợ tháo dỡ những món đồ nội thất gắn tường không vừa ý. Thay vào đó là loạt item mới tinh do người đẹp tự tay lựa chọn. Ảnh: chụp màn hình Sau khoảng 3 tháng cải tạo, phòng ngủ Bình An - Phương Nga chính thức hoàn thiện. Ảnh: chụp màn hình Ai nấy đều trầm trồ bởi căn phòng quá đỗi xinh xắn và đẹp mắt. Ảnh: chụp màn hình Phòng thay đồ dẫn vào nhà tắm có gam màu nâu và đen tạo cảm giác sang trọng như ở khách sạn. Ảnh: chụp màn hình Góc nhỏ trong phòng ngủ cho thấy Phương Nga là fan ruột của Blackpink. Ảnh: chụp màn hình Chiếc tủ màu đen trưng bày album, nước hoa của cả 2 vợ chồng...Ảnh: chụp màn hình Bàn làm việc màu trắng cùng tông với toàn bộ căn phòng. Ảnh: chụp màn hình Á hậu Phương Nga còn sắm thêm nhiều đồ decor màu trắng tô điểm cho phòng ngủ. Ảnh: chụp màn hìnhCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

Sau khi kết hôn, Bình An - Phương Nga ngày càng nhận được sự yêu mến của công chúng. Hiện, cặp đôi đang sống trong một căn chung cư rộng rãi tại Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet Căn nhà của Bình An - Phương Nga có thiết kế đơn giản với gam màu trắng - nâu ấm áp. Ảnh: chụp màn hình Phòng ngủ ban đầu được sơn tông màu xám, sau đó 2 vợ chồng nhiều lần đổi sang các gam màu khác như trắng và nâu nhưng vẫn chưa ưng ý. Ảnh: chụp màn hình Sau nhiều lần tham khảo, cuối cùng Phương Nga quyết định sơn lại phòng ngủ bằng gam màu trắng, phối với các món đồ nội thất màu đen trông sang trọng và hiện đại hơn. Ảnh: chụp màn hình Phương Nga cũng cho thợ tháo dỡ những món đồ nội thất gắn tường không vừa ý. Thay vào đó là loạt item mới tinh do người đẹp tự tay lựa chọn. Ảnh: chụp màn hình Sau khoảng 3 tháng cải tạo, phòng ngủ Bình An - Phương Nga chính thức hoàn thiện. Ảnh: chụp màn hình Ai nấy đều trầm trồ bởi căn phòng quá đỗi xinh xắn và đẹp mắt. Ảnh: chụp màn hình Phòng thay đồ dẫn vào nhà tắm có gam màu nâu và đen tạo cảm giác sang trọng như ở khách sạn. Ảnh: chụp màn hình Góc nhỏ trong phòng ngủ cho thấy Phương Nga là fan ruột của Blackpink. Ảnh: chụp màn hình Chiếc tủ màu đen trưng bày album, nước hoa của cả 2 vợ chồng...Ảnh: chụp màn hình Bàn làm việc màu trắng cùng tông với toàn bộ căn phòng. Ảnh: chụp màn hình Á hậu Phương Nga còn sắm thêm nhiều đồ decor màu trắng tô điểm cho phòng ngủ. Ảnh: chụp màn hình Cận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường