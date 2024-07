2 nàng hot girl xứ Huế khiến bao người mê mẩn bởi nhan sắc

Nguyễn Trà My (sinh năm 1998) tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, ĐH Kinh tế Huế. Ngay từ thời sinh viên, My luôn khiến cho bản thân bận rộn và không ngừng cố gắng để theo đuổi các dự định. Thời đại học, Trà My "tập tành" kinh doanh online để có thêm một khoản thu nhập đồng thời tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhờ đó, cô nàng đã có thể tự lập tài chính từ thời sinh viên. Cô nàng có hơn 100.000 lượt theo dõi trên Facebook, mỗi bài đăng đều nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Trà My sở hữu thân hình gợi cảm, vòng nào ra vòng nấy. Hiện tại, cô nàng vẫn đang độc thân và tận hưởng cuộc sống. Ngoài Trà My, Phan Đoàn Gia Tiên cũng là hot girl người Huế nổi tiếng nhờ sắc vóc nổi bật. Cô nàng từng theo học tại trường ĐH Ngoại ngữ Huế, khoa Quốc tế học. Cô có phong cách giản dị, làn da trắng làm nên "thương hiệu riêng" của mình trong nhiều phong cách trang phục khác nhau. Hiện tại, Tiên đang là một chủ shop thời trang. Nhận thức được lợi thế ngoại hình, Gia Tiên thường xuyên tự làm người mẫu cho những bộ ảnh thời trang của chính cửa hàng mà cô làm chủ. Nét đẹp nhẹ nhàng, nữ tính của cô nàng khiến nhiều người yêu mến.

