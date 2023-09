Chân dung con gái Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy gây xôn xao

Mới đây, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi đăng tải bức ảnh bên cạnh một cô gái trẻ. Chủ tịch Trần Hùng Huy tiết lộ, đây chính là con gái anh và loạt ảnh này được hai bố con chụp anh lưu niệm khi anh đưa con gái nhập học ở nước Anh.

Hình ảnh cô con gái 24 tuổi ăn mặc gọn gàng, toát lên thần thái vẻ đẹp của học thức khiến cộng đồng mạng khen ngợi.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy chụp ảnh kỷ niệm cùng con gái tại London. Ảnh: FBNV

Đây không phải lần đầu tiên Chủ tịch Trần Hùng Huy công khai ảnh bên con gái. Trước đây, trong một bữa tiệc thân mật, CEO Trần Hùng Huy từng khoe khoảnh khắc nhảy nhót bên cạnh 2 nhân vật đặc biệt kèm theo chú thích: "Hai đứa con lớn bằng ba". Thời điểm này, Chủ tịch ACB làm dấy lên nhiều tin đồn là đã có 2 con và danh tính của vợ là một ẩn số.

Chủ tịch ACB từng chia sẻ về hai con trên trang cá nhân. "2 đứa con giờ lớn bằng ba rồi!". Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sau đó CEO Trần Hùng Huy không nói thêm về hai đứa con của mình nên nhiều người cho rằng có lẽ anh chỉ đang nói đùa.

Ông Trần Hùng Huy sinh ngày 4/12/1978, là con trai cả của ông Trần Mộng Hùng - một trong những người sáng lập Ngân hàng Á Châu (ACB). Mẹ ông Huy là bà Đặng Thị Thu Thủy - thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng này.

Hiện tại, ông Trần Hùng Huy đang nắm giữ 133,1 triệu cổ phiếu ACB, trị giá khoảng 3000 tỷ đồng.

Tháng 6/2023, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi trình diễn ca khúc Always Remember Us This Way và Cô đơn trên sofa trong một sự kiện. Nhiều người khen ngợi Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy có thể sẽ còn phát triển tốt trong môi trường showbiz Việt. Bởi, vị chủ tịch sinh năm 1978 không chỉ có khả năng ca hát, sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, điển trai mà anh còn biết tự đệm đàn và thể hiện màn vũ đạo cuốn hút người xem.





Một số hình ảnh Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy trên đường phố London do con gái anh thực hiện. Ảnh: FBNV