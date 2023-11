Biết gì về Cty Quỹ Việt Cát mua 60 triệu cổ phiếu HAG?

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa công bố danh sách các nhà đầu tư tham gia đợt phát hành 1.300 tỷ đồng sắp tới.



Theo kế hoạch, HAG dự kiến phát hành 130 triệu cổ phiếu, giá chào bán 10.000 đồng/ cổ phiếu, tương đương tỷ lệ phát hành chiếm 14,02% trên tổng số cổ phiếu lưu hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Danh sách nhà đầu tư tham gia.

HAG cũng công bố danh sách nhà đầu tư tham gia gồm 3 nhà đầu tư. Trong đó, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (VFC) dự kiến mua 60 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 5,67% vốn điều lệ (trở thành cổ đông lớn); Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,73% vốn điều lệ; và ông Nguyễn Đức Quân Tùng dự kiến mua 20 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 1,89% vốn điều lệ.

Về Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (VFC), qua tìm hiểu được biết doanh nghiệp này thành lập ngày 25/1/2008, với vốn điều lệ là 25 tỷ đồng. Công ty có địa chỉ tại tầng 11, toà nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội do bà Võ Anh Tú (SN 1983) làm Tổng giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là hoạt động quản lý quỹ.

Thông tin về Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (VFC).

Xét về hoạt động kinh doanh, tính riêng trong quý III/2023, doanh thu của VFC ghi nhận 183 triệu đồng, giảm 89% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cũng chứng kiến khoản lỗ sau thuế hơn 758 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần 3 triệu đồng .

Theo giải trình của doanh nghiệp, lý do dẫn tới điều này là do doanh thu hoạt động nghiệp vụ quản lý danh mục và tư vấn đầu tư giảm mạnh, dẫn tới lợi nhuận trong quý III/2023 giảm so với lợi nhuận trong quý III/2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, VFC đạt doanh thu 738 triệu đồng, giảm 88% so với cùng kỳ năm trước và lỗ sau thuế hơn 2,6 tỷ đồng.

Năm 2023, VFC đặt mục tiêu doanh thu 7.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 530 triệu đồng. Như vậy, với kết quả sau 9 tháng đầu năm, VFC mới chỉ thực hiện được gần 10% kế hoạch về doanh thu đặt ra.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của VFC đạt 24,8 tỷ đồng , giảm nhẹ 4% so với hồi đầu năm. Nợ phải trả của công ty là 553 triệu đồng, ghi nhận giảm so với đầu năm.

Một diễn biến đáng lưu ý, ngày 22/11/2023, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) góp vốn, mua cổ phần để mua lại VFC với số tiền tối đa 125 tỷ đồng, TPBank phải hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày chấp thuận.