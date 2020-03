Biết gì về Cty Công Lý mà cha con đại gia Tô Hoài Dân bị khởi tố?

Doanh nghiệp đầu tư nhiều nhà máy điện gió



Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có quyết định khởi tố bị can cho tại ngoại đối với "đại gia" Tô Hoài Dân (thường gọi là Dân "Công Lý"), Tổng giám đốc Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý (gọi tắt là Công ty Công Lý) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 8/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Tô Công Lý, 35 tuổi, Phó Tổng giám đốc Công ty Công Lý, con trai của ông Tô Hoài Dân, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai cha con ông Tô Hoài Dân bị khởi tố vì có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tại dự án Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau).

Đại gia Tô Hoài Dân và con trai Tô Công Lý.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty Công Lý mà cha con đại gia Tô Hoài Dân bị khởi tố được thành lập từ tháng 11/2000, có địa chỉ trụ tại đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP Cà Mau. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng như xây dựng dân dụng; xây dựng công trình giao thông, thủy lợi; thi công các công trình nạo vét kênh mương, làm bờ bao phục vụ cho nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp.

Công ty Công Lý còn đăng ký thêm ngành kinh doanh bao gồm đầu tư khu du lịch sinh thái, đầu tư kinh doanh điện gió, xử lý rác thải...

Được biết, Công ty Công Lý không chỉ là chủ đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác TP Cà Mau mà còn đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Bạc Liêu, Điện gió Khai Long (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau).

Trong đó, dự án xây dựng Nhà máy xử lý thải TP Cà Mau được doanh nghiệp này đầu tư tổng mức tiền lên đến 329 tỷ đồng. Nhà máy này hoạt động từ năm 2012, với công suất xử lý rác thải là 200 tấn/ngày.

Với Nhà máy Điện gió Bạc Liêu, Công ty Công Lý đã rót vốn 5.200 tỷ đồng, có quy mô 99,2 MW, là dự án điện gió lớn nhất cả nước.

Công ty Công Lý còn tham gia dự án Nhà máy điện gió Công Lý Sóc Trăng giai đoạn 1 (chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Super Wind Energy Công Lý Sóc Trăng).

Nhà máy xử lý rác thải của công ty Công Lý có trụ sở tại Cà Mau.

Lùm xùm nợ thuế

Theo đó, giới truyền thông dẫn thông tin Cục Thuế tỉnh Cà Mau có văn bản kiến nghị UBND tỉnh này tổ chức cuộc họp giữa Công ty Công Lý với các Sở ngành liên quan để làm rõ năng lực tài chính của chủ đầu tư và khả năng triển khai dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long giai đoạn 1.

Dự án này được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 14/1/2016, xây dựng trên diện tích đất liền và mặt biển trên thềm lục địa là 2.165 ha, quy mô công suất 100 MW, tổng vốn đầu tư trước thuế đã thẩm tra là 5.519 tỷ đồng.Dự án đã được chủ đầu tư khởi công vào ngày 24/9/2016.

Đến cuối năm 2017, Công ty Công Lý và Công ty Super Wind Energy ký hợp tác thống nhất thành lập Công ty CP Super Wind Energy Công Lý 1 để triển khai, quản lý dự án. Nguồn vốn vay thực hiện dự án do Ngân hàng Bangkok (Thái Lan) hỗ trợ (85% vốn). Tuy nhiên, đến nay, các hạng mục thi công tại dự án đã tạm thời bị dừng lại.

Theo báo Thanh Niên, Công ty Công Lý đang lập thủ tục xin chuyển nhà đầu tư đối với diện tích giao quyền sử dụng khu vực biển trên sang cho Công ty CP Super Wind Energy Công Lý 1, nhưng đến nay hồ sơ thủ tục chưa xong.

Cũng theo tờ báo nà, năm 2016, Công ty Công Lý được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao quyền sử dụng diện tích 1.968,8 ha khu vực biển, với giá thu tiền sử dụng khu vực biển là 3 triệu đồng/1ha/năm. Vậy, ước tính số tiền sử dụng khu vực biển mà Công ty Công Lý phải nộp từ ngày 14/9/2016 đến ngày 31/12/2020 là 25,594 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2019, Cục thuế tỉnh Cà Mau đã ra thông báo số tiền mà Công ty Công Lý phải nộp từ ngày 14/9/2016 đến ngày 6/4/2018 là 9,351 tỷ đồng. Đến nay, Công ty Công Lý vẫn chưa thực hiện nộp tiền.