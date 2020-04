Biết gì về chủ đầu tư Ocean View Khánh Hòa vừa gia hạn cưỡng chế?

Mới đấy, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho báo giới biết, Sở này vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về phương án cưỡng chế các công trình vi phạm tại dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiên Nhân II làm chủ đầu tư trước ngày 30/6/2020.



Trước đó, hồi tháng 8/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả các công trình xây sai quy hoạch tại dự án Ocean View. Theo đó, chủ nhân 13 căn biệt thự buộc phải tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm, vượt tầng. Tuy nhiên, hết thời hạn nhưng chủ đầu tư không tháo dỡ các hạng mục vi phạm.

Nhiều căn biệt thự tại dự án Ocean View Nha Trang vi phạm trật tự xây dựng. (Ảnh Zing).

Theo tìm hiểu của PV, năm 2009, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp phép cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiên Nhân II đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang.

Dự án này có diện tích gần 7,3ha, trong đó, phần đất xây dựng hơn 5 ha, còn lại là đất rừng phòng hộ. Dự án gồm nhiều hạng mục như: 100 lô biệt thự cao cấp, 5 tòa nhà Condo-hotel cao từ 4 đến 6 tầng với 159 căn hộ…

Tuy nhiên, Sở Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa có thông báo từ tháng 4/2010 đến tháng 11/2013, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiên Nhân II đã đem 40 lô đất biệt thự thế chấp tại ngân hàng để vay vốn. Nhiều khách hàng sau đó có đơn phản ánh dù đã nhận đủ tiền của người mua đất theo hình thức hợp đồng góp vốn nhưng chủ đầu tư này không làm thủ tục giải chấp, chuyển sở hữu sổ đỏ đất đai cho người mua.

Sau nhiều lần liên hệ, khách hàng chỉ được hứa hẹn nên họ đã có đơn tố giác hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Giám đốc Công ty là ông Nguyễn Việt Hùng (45 tuổi).

Tháng 10/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án Ocean View. Hai tháng sau, đơn vị này ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Viết Hùng , tuy nhiên do ông Nguyễn Việt Hùng đã rời khỏi nơi cư trú tại 23 Thái Thuận (quận 2, TP HCM), nên Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy nã.

Tháng 8/2019, sau hai năm trốn truy nã, ông Nguyễn Việt Hùng đã ra đầu thú.