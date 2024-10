Bến Tre: Những gói thầu nào sẽ về tay Công ty xây dựng Kiến Hòa?

Công ty TNHH xây dựng Kiến Hòa có địa chỉ tại xã Long An, huyện Châu Thành, Tiền Giang, thành lập tháng 12/2003 với loại hình công ty TNHH một thành viên; hàng hóa, xây lắp là lĩnh vực kinh doanh chính. Người đại diện pháp luật Nguyễn Tấn Trí.

Từ tháng 9/2014 nhà thầu đươc phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tới tháng 8/2016 nhà thầu được ghi nhận trúng gói thầu thi công xây lắp trị giá hơn 4,203 tỷ đồng trong vai trò nhà thầu liên danh do Ban quản lý dự án huyện Mỏ Cày Bắc làm chủ đầu tư. Từ đó tới nay nhà thầu đã được ghi nhận tham gia và trúng 35/79 gói, trượt 33 gói, 10 gói đang chờ kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu gần 334 tỷ đồng (với 196,8 triệu đồng là các gói chỉ định thầu), trong vai trò độc lập hơn 158,2 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 175,569 tỷ đồng.

Năm 2024, nhà thầu chủ yếu tham gia dự thầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre, trong đó ngày 18/9/2024, nhà thầu được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện mỏ Cày Nam phê duyệt Quyết định 141/QĐ-BQLDA, công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu gói Thi công xây dựng (Gói 3) thuộc dự án Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam năm 2024 với giá 2,079 tỷ đồng thực hiện 120 ngày (giá gói thầu 2,159 tỷ đồng).

Hiện nay, theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu đang chờ kết quả hàng loạt gói thầu thi công xây dựng tại Bến Tre, như:

Gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án Trường THCS An Thuận, huyện Thạnh Phú do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá dự toán 18,324 tỷ đồng, hoàn thành mở thầu ngày 7/10 với 4 nhà thầu cạnh tranh trong đó Liên danh Công ty TNHH xây dựng Kiến Hòa và Công ty CP TB AT PCCC Thịnh Phát dự thầu với giá 15,84 tỷ đồng; Liên danh T-P-C (do Công ty TNHH thương mại - xây lắp điện và công trình dân dụng Ngọc Thơ làm đại diện liên danh) dự thầu với giá 19,908 tỷ đồng (sau điều chỉnh giảm còn 17,959 tỷ đồng); Liên danh Công ty CP công nghiệp xây dựng Toàn Thành và Công ty CP Mười Đức dự thầu với giá 18,949 tỷ đồng (sau đó điều chỉnh giảm còn 16,821 tỷ đồng); Liên danh Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Quang Hiện và Công ty TNHH MTV kỹ thuật công nghệ thương mại dịch vụ Phạm Thanh dự thầu với giá 20,339 tỷ đồng (sau điều chỉnh giảm còn 18,14 tỷ đồng);

Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Trường Mầm non Sơn Ca, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá dự toán 6,655 tỷ đồng, hoàn thành mở thầu ngày 5/10 có 3 nhà thầu cạnh tranh gồm: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Bến Tre dự thầu với giá 6,419 tỷ đồng (sau điều chỉnh giảm còn 5,899 tỷ đồng); Liên danh công ty TNHH XD Kiến Hòa và Công ty TMDV PCCC Á Châu dự thầu với giá 5,678 tỷ đồng; Liên danh Công ty Quốc Đạt - Công ty Bảo Phúc (do công ty CP tư vấn và xây dựng Quốc Đạt làm đại diện) dự thầu với giá 6,678 tỷ đồng (sau đó điều chỉnh giảm còn 6,277 tỷ đồng);

Gói thầu Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre do Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạnh Phú làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 8,768 tỷ đồng, hoàn thành mở thầu ngày 27/9 với 3 nhà thầu cạnh tranh: Công ty TNHH xây dựng Kiến Hòa dự thầu với giá 8,131 tỷ đồng; Liên danh Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt (do công ty TNHH thương mại - xây lắp điện và công trình dân dụng Ngọc Thơ làm đại diện) dự thầu với giá 8,942 tỷ đồng (sau đó điều chỉnh giảm còn 8,707 tỷ đồng); Công ty TNHH đầu tư xây dựng Bến Tre dự thầu với giá 9,163 tỷ đồng (sau đó điều chỉnh giảm còn 7.978 tỷ đồng);

Gói thầu Thi công xây dựng công trình xây dựng nhà xe Điện lực Ba Tri và Điện lực Thành phố Bến Tre thuộc dự án Xây dựng nhà xe Điện lực Ba Tri và Điện lực Thành phố Bến Tre. Gói thầu có giá 1,059 tỷ đồng, hoàn thành mở thầu ngày 7/9 với 3 nhà thầu cạnh tranh: Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Phượng Vỹ dự thầu 952,542 triệu đồng; Công ty TNHH xây dựng Kiến Hòa dự thầu 1,034 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV xây dựng Năm Nu dự thầu 1,047 tỷ đồng;

tỷ đồng.; Nguồn MSC

Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Trung tâm thể thao, nhà văn hóa xã Tân Thanh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Giồng Trôm làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 3,363 tỷ đồng, hoàn thành ở thầu ngày 4/9 với 4 nhà thầu cạnh tranh: Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Đại Phúc dự thầu với giá 3,3 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng Kiến Hòa dự thầu với giá 3,068 tỷ đồng; Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tâm Tất Thành và Công ty TNHH Hoàng Đông Á dự thầu với giá 3,362 tỷ đồng (sau đó điều chỉnh giảm còn 3,261 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh dự thầu với giá 3,15

Gói thầu Thi công xây dựng ( Gói 1) thuộc dự án Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam năm 2024 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỏ Cày Nam làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 1,083 tỷ đồng (hoàn thành mở thầu ngày 22/8) có 3 nhà thầu cạnh tranh: Liên danh Công ty TNHH XD Kiến Hòa và Công ty TNHH MTV XD Tùng Phát Home dự thầu với giá 904,979 triệu đồng; Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Linh Khôi dự thầu với giá 1,069 tỷ đồng (điều chỉnh giảm còn 1,034 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV xây dựng An Phúc dự thầu cới giá 1,14 tỷ đồng (điều chỉnh giảm còn 1,065 tỷ đồng)