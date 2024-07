Bến Tre: 3 nhà thầu cạnh tranh gói cung cấp nội thất hơn 14 tỷ

Cuộc đua của 3 nhà thầu

Ngày 5/7, Công ty Điện lực Bến Tre (chủ đầu tư) và Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng - Bộ Quốc phòng (bên mời thầu) đã hoàn thành mở thầu gói Cung cấp, lắp đặt nội thất và trang trí Nhà điều hành sản xuất công ty Điện lực Bến Tre (giai đoạn 1) có giá dự toán 14.640.543.500 đồng.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trang bị nội thất và trang trí Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Bến Tre (giai đoạn 1) được Công ty Điện lực Bến Tre phê duyệt tại Quyết định 691/QĐ-PCBTr ngày 26/3/2024 với tổng mức dự toán 14.640.543.500 đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ Vốn Sản xuất kinh doanh năm 2024.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố, gói thầu có 3 nhà thầu cạnh tranh: Liên danh Công ty Cổ phần Tùng Lâm - Asia và Công ty TNHH Giải pháp nghe nhìn A.V.S (dự thầu với giá 9.805.356.789 đồng); Liên danh Chiến Thắng do Công ty Cổ phần phát triển Phúc Khang làm đại diện (dự thầu với giá 12.406.179.600 đồng); Liên danh Thống Nhất do Công ty TNHH Kiến trúc nội thất may mắn (dự thầu với giá 14.260.066.000 đồng).

Nếu chỉ xét về giá đã được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thông qua Biên bản mở thầu Liên danh Công ty Cổ phần Tùng Lâm - Asia và Công ty TNHH Giải pháp nghe nhìn A.V.S đang có lợi thế khi dự thầu với giá 9.805.356.789 đồng.

Năng lực nhà thầu

Công ty Cổ phần Tùng Lâm - Asia có địa chỉ tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng; thành lập năm 2004 với loại hình công ty Cổ phần; Hàng hóa, Xây lắp, Phi tư vấn, Tư vấn là lĩnh vực kinh doanh chính; người đại diện pháp luật Phạm Thị Kiều Nga.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 6/2021 đến nay đã tham gia và trúng 288/312 gói thầu, trượt 21 gói, 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu 286.022.600.738 đồng (với 74.686.709.058 đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập 278.705.697.708 đồng, với vai trò liên danh 7.316.903.031 đồng.

Là khách hàng của một số bên mời thầu như Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương - chi nhánh Hải Dương, chi nhánh Bắc Ninh, chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh Huế; Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Kinh Bắc, chi nhánh Đà Nẵng, chinh nhánh Thái Bình....

Công ty TNHH Giải pháp nghe nhìn A.V.S có địa chỉ tại phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng, thành lập năm 2008 với loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên; lĩnh vực kinh doanh chính: Hàng hóa; người đại diện pháp luật Võ Ngọc Duyên. Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia tháng 6/2017 đến nay đã tham gia và trúng 9/12 gói, trượt 2 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu 3.065.284.000 đồng hoàn toàn với vai trò độc lập (có 258.655.000 đồng là các gói chỉ định thầu).

Công ty CP phát triển Phúc Khang có địa chỉ tại Lý Chính Thắng, quận 3, TP HCM; thành lập năm 2014 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Đàm Kiến Thịnh.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia tháng 12/2016 đến nay đã tham gia và trúng 7/10 gói, trượt 2 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu 23.680.923.441 đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập

Công ty TNHH Kiến trúng nội thất may mắn có địa chỉ tại phường 13, quận Tân Bình, TP HCM; thành lập năm 2013 với loại hình Công ty TNHH một thành viên; người đại diện pháp luật Bùi Thị Hoàng Hải.

Thep tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia tháng 8/2014 đến nay gói thầu Cung cấp, lắp đặt nội thất và trang trí Nhà điều hành sản xuất công ty Điện lực Bến Tre (giai đoạn 1) là gói thầu đầu tiên nhà thầu này tham gia và đang chờ kết quả.