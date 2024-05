Điện lực Bến Tre: 5 nhà thầu cạnh tranh gói thầu hơn 21 tỷ

Cuộc đua của 5 nhà thầu

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Dự án Nâng cấp, phát triển lưới trung - hạ thế và trạm biến áp huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) năm 2024, được Công ty Điện lực Bến Tre đầu tư với giá hơn 44 tỷ đồng, tại Quyết định 2356/QĐ-PCBTr ngày 29/11/2023.

Ngày 8/4/2024, Công ty Điện lực Bến Tre ban hành Quyết định số 792/QĐ-PCBTr phê duyệt Kết hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT); theo đó dự án có 4 gói thầu liên kết, trong đó có gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây dựng công trình nâng cấp, phát triển lưới trung - hạ thế và trạm biến áp huyện Ba Tri năm 2024.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Gói thầu được Công ty Điện lực Bến Tre lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”; nguồn vốn thực hiện được trích từ vốn KHCB của Tổng công ty Điện lực miền Nam cấp + vốn vay thương mại năm 2024.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố, Gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây dựng công trình nâng cấp, phát triển lưới trung - hạ thế và trạm biến áp huyện Ba Tri năm 2024, có giá hơn 21,105 tỷ đồng với 5 nhà thầu tham dự:

Công ty CP Xây lắp điện Quảng Nam, dự thầu với giá hơn 18,573 tỷ đồng;

Công ty TNHH MTV Vận tải Khang Hy dự thầu với giá 19 tỷ đồng;

Công ty TNHH Đầu tư SX-TM-DV Nam Lập Phát dự thầu với giá 21,098 tỷ đồng (sau điều chỉnh giảm còn 19,410 tỷ đồng);

Công ty CP Nam Đô Group dự thầu với giá 19,824 tỷ đồng;

Công ty TNHH HBT Toàn Cầu dự thầu với giá 20,683 tỷ đồng.

Năng lực các nhà thầu ra sao?

Công ty CP Xây lắp điện Quảng Nam (địa chỉ tại phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thành lập năm 2010 với loại hình công ty cổ phần; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là hàng hóa; người đại diện pháp luật là ông Lê Huy Cường.

Công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 10/2014 đến nay với 214 gói thầu, trúng 74 gói, trượt 128 gói, 9 gói chưa có kết quả, 3 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 398,350 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập hơn 385,269 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 13 tỷ đồng.

Đơn vị là khách hàng của các công ty điện lực, như: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, trúng 18/44 gói thầu, tổng giá trị hơn 46,8 tỷ đồng); Công ty Điện lực Quảng Nam, trúng 12/24 gói thầu, tổng giá trị hơn 357, tỷ đồng)...

Từ đầu năm 2024 đến nay, công ty tham gia 12 gói thầu, trúng 1 gói, 6 gói đang chờ kết quả, trượt 5 gói…

Công ty CP Nam Đô Group (địa chỉ giao dịch tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM) thành lập năm 2014; loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là hàng hóa, xây lắp, tư vấn, phi tư vấn.

Công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ 2015 đến nay với 327 gói thầu, trúng 58 gói, trượt 222 gói, 34 gói chưa có kết quả, 13 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 421,325 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập hơn 209,1 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 212 tỷ đồng.

Đơn vị là khách hàng của các bên mời thầu, như: Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu, trúng 13/14 gói, tổng giá trị hơn 107 tỷ đồng; Công ty Điện lực Bến Tre, trúng 3/15 gói thầu, tổng giá trị hơn 21,187 tỷ đồng; Chi nhánh - Tổng công ty Điện lực TP. HCM, Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. HCM, trúng 4/18 gói thầu, tổng giá trị gần 34 tỷ đồng…

Từ đầu năm 2024 đến nay, công ty tham gia 13 gói thầu, trượt 3 gói, còn lại đang chờ kết quả.

Công ty TNHH HBT Toàn Cầu (địa chỉ tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) thành lập năm 2011 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2016 với 374 gói thầu, trúng 121 gói, trượt 218 gói, 21 gói chưa có kết quả, 14 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 2.916 tỷ đồng (có hơn 157 triệu đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 1.131 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 1.785 tỷ đồng.

Đơn vị là khách hàng của các bên mời thầu, như: Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng công ty Điện lực miền Bắc, trúng 7/16 gói thầu, tổng giá trị hơn 241,596 tỷ đồng; Chi nhánh - Tổng công ty Điện lực Miền Nam TNHH - Ban Quản lý dự án điện lực Miền Nam, trúng 3/12 gói thầu, tổng giá trị hơn 215,5 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án phát triển điện lực, trúng 8/10 gói thầu, tổng giá trị hơn 269 tỷ đồng...

Từ đầu năm 2024 đến nay, công ty tham gia 22 gói thầu, trượt 12 gói, 8 gói đang chờ kết quả, trúng 2 gói. Cụ thể:

Gói số 6: Cung cấp, xây dựng và lắp đặt VTTB (Gói thầu PC), trị giá hơn 118,683 tỷ đồng với vai trò nhà thầu liên danh. Gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường dây 10kV lên vận hành 35kV, xóa bỏ trạm trung gian Hạnh Lâm và trung gian Thượng Sơn; do Chi nhánh - Tổng công ty Điện lực Miền Nam TNHH - Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Nam làm chủ đầu tư, thực hiện tại Cà Mau;

Gói thầu số 4: Thi công công trình cải tạo, nâng cấp đường dây 10kV lên vận hành 35kV, xóa bỏ trạm trung gian Hạnh Lâm và trung gian Thượng Sơn, trị giá 26,755 tỷ đồng; do Công ty Điện lực Nghệ An - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc làm chủ đầu tư (trong vai trò nhà thầu liên danh), thực hiện tại Nghệ An...

Công ty TNHH MTV Vận tải Khang Hy (địa chỉ tại xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) thành lập năm 2011 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là hàng hóa, xây lắp.

Công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 7/2016 với 283 gói thầu, trúng 99 gói, trượt 167 gói, 15 gói chưa có kết quả, 2 gói đã bị hủy. Tổng giá trị túng thầu hơn 638,315 tỷ đồng (có hơn 1,486 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 280 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 358,1 tỷ đồng.

Đơn vị là khách hàng của một số bên mời thầu, như: Công ty Điện lực Kiên Giang, trúng 33/65 gói thầu, tổng giá trị hơn 155,262 tỷ đồng; Công ty Điện lực Cà Mau, trúng 6/20 gói thầu, tổng giá trị hơn 21,5 tỷ đồng); Công ty Điện lực Bến Tre, trúng 6/13 gói thầu, tổng giá trị hơn 42 tỷ đồng...

Từ đầu năm 2024 đến nay, công ty tham gia 7 gói thầu, trúng 1 gói, trượt 3 gói, 3 gói đang đợi kết quả.

Công ty TNHH Đầu tư SX-TM-DV Nam Lập Phát (địa chỉ tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thành lập năm 2013 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là xây lắp.

Công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia năm 2016 với 55 gói thầu, trúng 18 gói, trượt 26 gói, 7 gói đang chờ kết quả, 4 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 171,8 tỷ đồng (hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập), trong đó có hơn 11,965 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu.

Từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị tham gia 7 gói thầu, cả 7 gói đang chờ kết quả…

Hiện nay, gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây dựng công trình nâng cấp, phát triển lưới trung - hạ thế và trạm biến áp, huyện Ba Tri năm 2024, vẫn đang trong giai đoạn xét thầu, chưa biết doanh nghiệp nào sẽ thắng thể.

Bởi lẽ, cả 5 doanh nghiệp nêu trên, đều có thế mạnh của riêng mình và đều đã từng thực hiện gói thầu tại Điện Lực Bến Tre…