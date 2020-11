BĐS An Gia dẫn top “tồn kho” đang ôm những dự án nào?

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG) cho thấy, hàng tồn kho tính đến 30/9/2020 là 5.190 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với hồi đầu năm.

Bất động sản An Gia của Chủ tịch Nguyễn Bá Sáng dẫn top "tồn kho" quý 3/2020. Việc Bất động sản An Gia dẫn top “tồn kho” bất thường như vậy đến từ việc Công ty nhận hợp nhất Công ty Hoàng Ân. Đặc biệt, hồi cuối tháng 6/2020, AGG đã mua thêm 5% cổ phần Hoàng Ân, tăng tỷ lệ sở hữu từ 45,01% lên 50,01%, do đó các tài sản của Hoàng Ân được hợp nhất vào AGG, trong đó giá trị hàng tồn kho được hợp nhất là 2.142 tỷ đồng đến từ bất động sản dở dang dự án The Sóng.

Bất động sản An Gia dẫn top “tồn kho”

Trên địa chỉ website angia.com.vn, Bất động sản An Gia giới thiệu đang "ôm" các dự án như: The Standart, Westgate, Chuỗi văn phòng The Address, River Panorama, Sky89, Signial, The Sóng.

Phối cảnh dự án Westgate.

Trong đó, dự án The Standart của AGG có vị trí tại đường Thủ Khoa Huân -Tân Phước Khánh 10, Tân Uyên, Bình Dương. Dự án được giới thiệu khu biệt lập xây dựng trên tổng diện tích đất là 6.93ha, gồm 374 căn nhà phố, shophouse. Dự kiến bàn giao quý 4/2021.

Với Westgate, đây là dự án khu căn hộ trung tâm hành chính Tây Sài Gòn, nằm ở trung tâm hành chính huyện Bình Chánh, TP HCM. Tổng diện tích sàn là 31,005m2. Dự án giới thiệu có hơn 1.000 sản phẩm, trong đó có tòa chung cư cao 20 tầng. Dự kiến hoàn thành quý 1/2023.

Chuỗi văn phòng The Address, chỉ được Bất động sản An Gia cho biết nằm tại trung tâm TP HCM với quy mô nhiều tòa nhà văn phòng, có tổng diện tích sàn là hơn 32.000m2.

Riêng The Sóng, nằm ở số 28 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu. Đây là dự án khách sạn, căn hộ du lịch với tổng diện tích sàn là 123,424m2. Dự án có hơn 1.500 sản phẩm. Trong đó, tòa nhà cao 36 tầng.

Cả 3 dự án còn lại là River Panorama, Sky89 và Signial đều nằm ở quận 7, TP HCM đều được Bất động sản An Gia giới thiệu khá chi tiết.