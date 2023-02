Bất ngờ 3 đại gia Việt ngồi tù vẫn “giàu sụ“

Bầu Kiên sở hữu hàng nghìn tỷ đồng, thuộc top những người giàu nhất

Tính đến ngày 17/2/2023, tài sản của bầu Kiên trên sàn chứng khoán vào khoảng 2.877 tỷ đồng, đứng thứ 34 trong top những đại gia giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. So với cách đây khoảng 1 tháng, tài sản của bầu Kiên đã tăng hơn 30 tỷ đồng. Nếu so với thời điểm tháng 2/2021, tài sản của bầu Kiên đã tới hơn 700 tỷ đồng.

Bầu Kiên hiện sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, vào tháng 8/2012, “bầu” Kiên bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ để làm rõ hành vi "cố ý làm trái", liên quan đến các hoạt động kinh tế. Với 4 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế, Kinh doanh trái phép, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. "Bầu" Kiên bị tuyên án 30 năm tù giam trong phiên sơ thẩm và bị tuyên án giữ nguyên án sơ thẩm trong phiên phúc thẩm vào cuối năm 2014.

Đại gia Trịnh Sướng

Ngày 5/6/2019, Cơ quan CSĐT, công an tỉnh Đắk Nông khởi tố bị can Trịnh Sướng và 13 bị can khác vì liên quan đến vụ án làm xăng giả.

Bị can Trịnh Sướng (Tám Sướng), là Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), một trong những doanh nghiệp xăng dầu lớn nhất tại miền Tây.

Đến tháng 10/2019, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị dầu khí Cửu Long (CCL) thông báo trả cổ tức với mỗi cổ phần sở hữu được trả 500 đồng. Một trong những cổ đông lớn tại CCL và cũng là người nhận lãnh phần cổ tức tiền tỷ là đại gia Trịnh Sướng, nguyên giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (Sóc Trăng).

Đại gia xăng dầu Trinh Sướng. Ảnh: Plo

Theo báo cáo của CCL, ông Trịnh Sướng đã bị miễn nhiệm khỏi HĐQT công ty kể từ ngày 6/6/2019 vì bị khởi tố liên quan đến án kinh tế. Còn tại CCL, việc ông Trịnh Sướng vi phạm pháp luật không liên quan và ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Ông Trịnh Sướng chỉ là một cổ đông của doanh nghiệp.

Thời điểm đó, tổng số cổ phần của đại gia Trịnh Sướng tại CCL là 5 triệu, do đó sẽ được nhận cổ tức với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng. Chưa kể trong vài tháng trước đó, giá cổ phiếu CCL dao động quanh mức 9.000 đồng mỗi cổ phiếu giúp tổng giá trị cổ phần đại gia Trịnh Sướng nắm giữ tại CCL lên đến gần 44 tỷ đồng.

Đại gia Trầm Bê

Cũng bị chịu trách nhiệm hình sự về làm trái các quy định trong lĩnh vực ngân hàng, ông Trầm Bê, nguyên phó chủ tịch HĐQT Sacombank, bị TAND TP HCM tuyên phạt 4 năm tù ngày 6/8/2018. Thời điểm đó, đại gia Trầm Bê là một cổ đông lớn tại BV Triều An. Theo đó, tính đến cuối năm 2018, ông Trầm Bê nắm giữ 2,3 triệu cổ phần, tương đương với 4,85% vốn điều lệ tại bệnh viện trên.

Ông Trầm Bê ra tù ngày 10/2/2013. Ảnh: VietnamFinance

Theo báo cáo tài chính năm 2018, giá trị số lượng cổ phiếu ông Trầm Bê nắm giữ tại Triều An tương đương 23,7 tỷ đồng. Tại đại hội cổ đông thường niên 2019, đại gia Trầm Bê đã nhận được cả tỷ đồng cổ tức được chia từ BV Triều An.

Ngày 10/2/2023, ông Trầm Bê ra từ sau khi thi hành xong 2 bản án hình sự với tổng cộng 7 năm.