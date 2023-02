Những căn biệt phủ bề thế bị cưỡng chế vì xây trái phép

Mới đây, UBND TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, chính quyền thành phố đang trình phương án để tiến hành cưỡng chế căn biệt thự "khủng" của gia đình ông Hồ An Tập ở xã Tân Thành vì xây dựng trái phép. Ảnh: Plo Theo đó, ông Hồ An Tập tổ chức thi công xây dựng “chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn diện tích chuyển mục đích trái phép 3.564,8m2”. Ảnh: Tiền phong Trước đó, tài khoản Facebook Ho Tap liên tục đăng tải hình ảnh, livestream quá trình xây dựng tòa nhà được giới thiệu là "đẹp nhất tỉnh Cà Mau". Ảnh chụp màn hình Năm ngoái, UBND huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cũng đã cưỡng chế tháo dỡ tòa lâu đài 3 tầng xây trái phép đẹp nhất tại Nông trường Quý Cao. Ảnh: Tiền phong Căn “biệt phủ” ba tầng rộng vài trăm m2 trên đất nông nghiệp. Ảnh: Thanhphohaiphong Tháng 12/2022, UBND TP Pleiku (Gia Lai) có quyết định cưỡng chế, buộc phá dỡ “biệt phủ” xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp với diện tích 1.353 m2 xảy ra trên đường Nguyễn Bá Lại (thuộc làng Do – Quăh, xã Chư Á, TP Pleiku). Ảnh: Plo Theo đó, chủ nhân của căn biệt thự là ông Nguyễn Tuấn Khanh (cư trú tại tổ 7, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) có hành vi tự ý chuyển đổi từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp. Ảnh: Reatimes Khuôn viên “biệt phủ” nằm giữa cánh đồng ruộng lúa và rẫy cà phê của người dân. Ảnh: Reatimes Bên trong làm nhà gỗ, nhà bát giác, tiểu cảnh, cây xanh… nhìn ra quang cảnh cánh đồng lúa. Ảnh: Tiền phong Cuối năm ngoái, tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ cương quyết cưỡng chế phần biệt phủ xây trái phép trên đất lúa nếu không tháo dỡ tại phường Chánh Lộ (TP . Quảng Ngãi). Ảnh: Nhandan Khối nhà gồm: tầng bán hầm với móng, cột, dầm, vách tường và sàn bằng bê-tông cốt thép; tầng 1 là cột, dầm, sàn bằng gỗ... Ảnh: Báo pháp luậtBí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ

